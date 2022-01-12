طريقة عمل خبز البرجر الهش في المنزل مع برجر الدجاج اللذيذ

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عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز البرجر الهش في المنزل، نحب كثيراً تناول البرجر المحضر والمجهز في المنزل من خلال مكوناته البسيطة ومنها برجر الدجاج وبرجر اللحمة حيث أصبحت كل أم محبة للمطبخ بمثابة شيف لأبنائها وعائلتها تحب أن تقوم بإعداد مختلف الوصفات بنفسها في المنزل لتضمن لعائلتها أكل صحي مضمون وأكثر أماناً ونتاول البرجر بكل أنواعه مع خبز مخصص له وفي هذا المقال سنطلعكم على طريقة عمل خبز البرجر في المنزل.

طريقة عمل خبز البرجر الهش الخفيف في المنزل

أصبح الآن متوفر كل شيء يشجع الأمهات على تحضير مختلف الوصفات بنفس نكهة وطعم المحلات الجاهزة ولكي تقدمي وجبة منزلية متكاملة سنطلعك على طريقة تحضير خبز البرجر مع وصفة لعمل برجر الدجاج بكامل الخطوات.

مكونات خبز البرجر

4 كوب إلا ربع من الدقيق.

واحد كوب من الحليب.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

بيضة.

رشة بسيطة من الملح.

ملعقة كبيرة من الحليب سائل وسمسم للوجه.

طريقة التحضير

في وعاء عميق نضع الحليب الدافئ مع الماء الدافئ ثم نضيف السكر والخميرة والخل ونذوبهم جيداً مع بعضهم.

في وعاء كبير نضيف البيضة ثم نضع عليها الدقيق ثم نسكب عليه مزيج الخميرة والحليب والماء ونعجن ثم نضيف الزبدة الطرية ونعجن حتي نحصل على عجينة طرية متماسكة ثم نمسح وجه العجين بالقليل من الزيت وتغطيتها حتي تختمر ويزيد حجمها إلى الضعف.

نحضر صينية فرن بها ورق زبدة ونقسم العجينة على شكل كور دائرية متساوية في الحجم ونرصها في الصينية ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة دقائق.

نقوم بدهن وجه العجين بالحليب السائل ونرش السمسم.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي يصبح لونها ذهبي وتنضج ثم نخرجها.

طريقة عمل برجر الدجاج في المنزل

يتم عمل برجر الدجاج في المنزل بمكونات مثل نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع إلى قطع صغيرة ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا ومثلها من الكاري ورشة ملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وبيضة وبصلة وثلاث فصوص من الثوم ونصف ملعقة صغيرة من بهارات البرجر وربع كوب من البقسماط.

طريقة التحضير

في الكبة نضع صدور الدجاج والبصل والثوم والبهارات ونفرمهم جيداً ثم نضع المكونات في وعاء عميق ونضيف إليه البيضة والبقسماط ونخلط كل المكونات مع بعضها ثم تشكل على شكل قرص دائري حسب الحجم وبعد ذلك تحمر في الزيت.