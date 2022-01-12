سحر مفعول ماسك تنظيف البشرة الدهنية وإزالة الدهون والزيوت الذائدة والرؤوس السوداء

توجد أنواع متعددة وكثيرة من البشرة ومنها البشرة الجافة والبشرة الدهنية وغير ذلك الكثير حيث أن البشرة الدهنية تعد من أنواع البشرة التي يعاني منها الكثير بسبب وجود بعض المشاكل بها، ومن ضمن هذه المشاكل هي إفراز كمية كبيرة من الزيوت بها فعندما تتراكم هذه الزيوت تتسبب في وجود حب الشباب ومن ناحية آخرى أن هذا النوع من البشرة لا يمكن أن نستخدم لها أي شيء سواء الماسكات أو الكريمات لأنها من أنواع البشرة الحساسة، فعند إستخدام أي شيء يحتوي على مواد كيميائية قد يحدث إلتهابات بالجلد وكذلك الأمر عند أستخدام الماسكات او الوصفات الطبيعية فقد توجد بعض المواد التي لا يمكن للبشرة أن تقاومها.

مكونات ماسك صودا الخبز للبشرة الدهنية وإزالة الرؤوس السوداء

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء.

طريقة عمل ماسك صودا الخبز للبشرة الدهنية وإزالة الرؤوس السوداء