نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول ماسك تنظيف البشرة الدهنية وإزالة الدهون والزيوت الذائدة والرؤوس السوداء في المقال التالي
توجد أنواع متعددة وكثيرة من البشرة ومنها البشرة الجافة والبشرة الدهنية وغير ذلك الكثير حيث أن البشرة الدهنية تعد من أنواع البشرة التي يعاني منها الكثير بسبب وجود بعض المشاكل بها، ومن ضمن هذه المشاكل هي إفراز كمية كبيرة من الزيوت بها فعندما تتراكم هذه الزيوت تتسبب في وجود حب الشباب ومن ناحية آخرى أن هذا النوع من البشرة لا يمكن أن نستخدم لها أي شيء سواء الماسكات أو الكريمات لأنها من أنواع البشرة الحساسة، فعند إستخدام أي شيء يحتوي على مواد كيميائية قد يحدث إلتهابات بالجلد وكذلك الأمر عند أستخدام الماسكات او الوصفات الطبيعية فقد توجد بعض المواد التي لا يمكن للبشرة أن تقاومها.
مكونات ماسك صودا الخبز للبشرة الدهنية وإزالة الرؤوس السوداء
- ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء.
طريقة عمل ماسك صودا الخبز للبشرة الدهنية وإزالة الرؤوس السوداء
- يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض وملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء.
- بعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها للحصول على عجينة متماسكة ويتم غسل البشرة بإستخدام الماء الدافئ.
- ثم يتم وضع هذه الخلطة على البشرة وعلى الرؤوس السوداء ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد ومن الأفضل أن نضع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة ونقوم بتكرار هذه الخلطة ثلاث مرات في الإسبوع.
- ويوجد ماسك آخر طبيعي للبشرة الدهنية لإزالة الرؤوس السوداء وهو من خلال تحضير إناء ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب السائل، وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها وبعد ذلك يتم توزيعها على البشرة ونتركها لمدة 15 دقيقة تقريبا ثم يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد.
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