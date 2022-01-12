نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طرق تحضير طاجن البيض بالسمن البلدي “وجبة لذيذة في الإفطار” تعرف على مكوناتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طاجن البيض بالسمن البلدي من ألذ الطواجن المصرية، كما أنه مفيد جداً لاحتوائه على البروتين والألياف التي تفيد جسم الإنسان، وهو محبب جداً لدى الكبار والصغار كمان يوضع معه مكونات أخرى ويطبخ بأكثر من طريقة وكل طريقة مميزة عن الأخرى بوجود مكون جديد ومفيد، حيت يتم استخدام اللانشون والبسطرمة، والبعض يستخدمون الفول المدمس، كما يوضع عليه البطاطس والجزر، ولنتعرف على ألذ طواجن البيض يمكنكم متابعة المقالة.

طاجن البيض بالسمن البلدي

يوجد العديد من الطرق لإعداد هذه الوصفة ولكن لنبدأ بأسهل واسرع وصفة وهي التقليدية ومكوناتها كالتالي:

مكونات طاجن البيض بالسمن البلدي

٤ بيضات.

فلفل اسود.

ملح.

بابريكا.

جبنة موتزريلا.

بقدونس.

ملعقتين من السمن البلدي.

طريقة تحضير طاجن البيض بالسمن البلدي

يتم كسر البيض ووضع البهارات والملح والفلفل على حسب الرغبة.

يتم تقليب البيض جيداً بالشوكة ووضع الجبن المبشور عليه والبقدونس.

يتم وضع السمن البلدي في طاجن واسع، ووضعه على النار ليذوب.

يتم وضع خليط البيض والجبن والبقدونس في الطاجن ويترك على نار هادئة للتسوية.

ويتم وضعه في الفرن ليتحمر الوجه وتذوب الجبنة.

طاجن البيض بالسمن البلدي والخضراوات

من ألذ الاطباق على الاطلاق ومن أكثر فائدة وهذا لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والنشويات والبروتينات، وتتلخص مكوناته في التالي:

مكونات طاجن البيض بالسمن البلدي والخضراوات

واحدة من البطاطس مقشرة ومبشورة.

جزرة مبشورة.

٤ بيضات.

جبن تركي مبشور.

قطع من اللانشون.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

السمن البلدي.

طريقة تحضير طاجن البيض بالسمن البلدي والخضراوات

يتم خلط البطاطس والجزر المبشور مع البيض وقطع اللانشون الصغيرة، والبهارات ويتم مزجهم جيدا ووضع ملعقتين من السمن البلدي في الطاجن ويترك على النار حتى يذوب، ويتم وضع الخليط في السمن بعد التأكد من سخونته، ويترك على نار هادئة حتى التسوية ويوضع بعدها في الفرن ويتم وضع الجبن المبشور على الوجه ليعطي طعم جيد للطاجن.

طاجن البيض بالسمن البلدي والبسطرمة

مكونات طاجن البيض بالسمن البلدي والبسطرمة

٤ بيضات.

قطع بسطرمة.

بهارات.

ملح وفلفل اسود.

جبنة رومي مبشورة.

ملعقتين من السمن البلدي.

طريقة تحضير طاجن البيض بالسمن البلدي والبسطرمة