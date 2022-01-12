وصفة اليوم هي تحضير الكريم السحري للتخلص من تجاعيد الوجه طبيعياً وشد البشرة وجعلها نضرة في وقت قصير جداً، إليكي سيدتي كيفية صنع كريم طبيعي مضاد للشيخوخة يرطب البشرة ويغلق المسام، كما أنه يشد البشرة ويزيل التجاعيد والتحضير هذا الكريم نحتاج إلى الأرز فهو يعالج التجاعيد ويحارب علامات الشيخوخة المبكرة، كما أن الأرز يحفز إنتاج الكولاجين ويحسن مرونة الجلد وكذلك نحتاج إلى زيت اللوز فهو يجعل البشرة تبدو أصغر سناً وأكثر نعومة، وذلك لاحتوائه على فيتامين ه، كريم سحري للتخلص من تجاعيد الوجه طبيعياً وشد البشرة وجعلها نضرة في وقت قصير جداً.

كريم سحري للتخلص من تجاعيد الوجه طبيعياً

تتكون وصفة الكريم من المكونات التالية :

ماء.

6 ملاعق كبيرة من الأرز.

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

بضع قطرات من زيت فيتامين ه.

شد البشرة وجعلها نضرة

صب 250 مل من الماء في قدر ثم ضعي القدر على الموقد واتركيه يغلي، ومن جانب آخر ضع الأرز في وعاء ونظفه جيداً بالماء ثم ضعه في الماء المغلي واتركه على النار حتى يُطهى الأرز، وبعد ذلك اطحنه بإستخدام محضر الطعام أو الخلاط الكهربائي ثم ثم بتصفيته باستعمال مصفاة، لنحصل على كريمة الأرز ونضعها في وعاء ثم نضيف إليه زيت اللوز وزيت فيتامين ه ثم نمزج المكونات جيداً، والآن حصلنا على كريم طبيعي مضاد للتجاعيد.

طريقة إستخدام الكريم السحري

احتفظ بهذا الكريم في جرة زجاجية ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع، طبقي هذا الكريم على بشرة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة وأيضاً طبقيه على المناطق المجعدة من البشرة، كما يمكنك تطبيقه أيضاً تحت العينين ثم دلكي بشرتك بهذا الكريم لمدة دقيقتين واتركيه على بشرتك ليلة كاملة، وبعد ذلك اغسلي بشرتك في الصباح جيداً بالماء وطبقي هذا الكريم على بشرتك كل ليلة للحصول على أفضل النتائج، حيث أنك ستحصلين على نتيجة أفضل من الأسبوع الأول من الاستخدام وهذه الوصفة صالحة لكل من الرجال والنساء، قدمنا لكم كريم سحري للتخلص من تجاعيد الوجه طبيعياً وشد البشرة وجعلها نضرة في وقت قصير جداً.