نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري احلى بسكويت بالعجوة المغذي بمكونات اقتصادية بعجينة ناعمة و دايبة مثل الجاهزة في المقال التالي
بسكويت العجوة من أكثر أنواع البسكويت التغذية جدا التي تحتوي على كافة القيم الغذائية التي تحتاجها الأطفال لذلك ننصح جميع الأمهات على تحضير هذا البسكويت دايما لأطفالها، هذا النوع من البسكويت يتم شراءه دايما من الخارج سواء المصنع الجاهز أو من الافران وهذا لانه يتميز بطعم مميز جدًا كما انه مشبع جدًا لهذا نقوم بتناوله في الإفطار وبين الوجبات، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة تحضيرها الأصلية مثل الأفران وسر عجينتها الطرية التي تذوب في الفم.
مقادير بسكويت العجوة
لكي تحصلين على بسكويت بالعجوة مظبوط مثل الجاهز عجينة طرية و ناعمة جدا تذوب في الفم، لابد من استخدام مكونات مظبوطه وهذا ما سوف نقدمه وهو:
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- نصف كيلو من الزبدة.
- كوب من السكر البودر.
- كوب من اللبن.
- 3 بيضة.
- باكيت من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من ريحة البرتقال.
- ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.
مقادير الحشوة
- نصف كيلو من العجوة.
- ملعقة من القرفة.
- 7 معالق من الحليب.
طريقة تحضير البسكويت بالعجوة
هذا النوع من البسكويت لذيذ جدًا و سهل في التحضير لن يحتاج إلى خطوات معقدة أو صعبة، طريقة تحضيره هي:
- أولاً نقوم بوضع الزبدة في بوله كبيرة او في العجان و نقوم بضرب الزبدة حتى يصبح قوام الزبدة ناعم جدًا.
- ثم نقوم بإضافة البيض واحدة واحدة مع الاستمرار في الخلط مع وضع الفانيليا.
- بعد ذلك نقوم بوضع السكر الأبيض على الزبدة و نخلط المكونات حتى يصبح الخليط ناعم.
- نبدأ الآن بإضافة الحليب و رائحة البرتقال.
بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر مع العجن حتى يصبح قوام عجينة البسكويت ناعمة وطرية جداً.
- الآن نحضر العجوة نخلط العجوة مع الحليب مع القرفة ويفضل ان تكون العجوة طرية.
- بعد ذلك نقوم بفرد عجينة البسكويت حتى يصبح سمكها 3 سم نفرد جزء من حشو العجوة على أطراف العجينة ثم نقوم بلف العجينة رول.
- نقطع العجينة قطع متوسطة الحجم ومتساوية.
- نأتي بصينية و نقوم بتوزيع القليل من الزيت ونرص عليها قطع البسكويت بالعجوة.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.
- عندما يتم تحمير البسكويت نخرجها ونتركها تهدأ ثم نقدمها للطعام.
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