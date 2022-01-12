حضري احلى بسكويت بالعجوة المغذي بمكونات اقتصادية بعجينة ناعمة و دايبة مثل الجاهزة

بسكويت العجوة من أكثر أنواع البسكويت التغذية جدا التي تحتوي على كافة القيم الغذائية التي تحتاجها الأطفال لذلك ننصح جميع الأمهات على تحضير هذا البسكويت دايما لأطفالها، هذا النوع من البسكويت يتم شراءه دايما من الخارج سواء المصنع الجاهز أو من الافران وهذا لانه يتميز بطعم مميز جدًا كما انه مشبع جدًا لهذا نقوم بتناوله في الإفطار وبين الوجبات، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة تحضيرها الأصلية مثل الأفران وسر عجينتها الطرية التي تذوب في الفم.

مقادير بسكويت العجوة

لكي تحصلين على بسكويت بالعجوة مظبوط مثل الجاهز عجينة طرية و ناعمة جدا تذوب في الفم، لابد من استخدام مكونات مظبوطه وهذا ما سوف نقدمه وهو:

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب من السكر البودر.

كوب من اللبن.

3 بيضة.

باكيت من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من ريحة البرتقال.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

مقادير الحشوة

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة من القرفة.

7 معالق من الحليب.

طريقة تحضير البسكويت بالعجوة

هذا النوع من البسكويت لذيذ جدًا و سهل في التحضير لن يحتاج إلى خطوات معقدة أو صعبة، طريقة تحضيره هي: