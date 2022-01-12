ارخص واقوى كيراتين منزلى طبيعى لفرد الشعر المجعد والخشن سيصبح خيوط حرير ساحرة من اول مرة

ارخص واقوى كيراتين منزلى طبيعى لفرد الشعر المجعد ، أكثر الأمور التي يرغب فيها جميع السيدات واستخدام بعض الماسكات الطبيعية لتطويل وتنعيم الشعر لأنه في الطبيعي الشعر قد يعد سر جمال المرأة، و لكن تساقطه يسبب ازعاج كثيرا لبعض السيدات، أو إذا تعرض الخشن أو إذا كان مجهد لذلك تقوم بالاستمرار فى استخدام الكرياتين والبروتين، وكل هذه المواد قد تكون مليئة بالمواد الكيماوية التي تؤثر على بصيلات الشعر وتعمل ايضا على تساقطه وتقصفه وبعض الأحياء ولكننا اليوم سوف نستعين بخلطات طبيعية سوف تجعلك شعرك كالحرير

ارخص واقوى كيراتين منزلى طبيعى لفرد الشعر المجعد

البيض يعد البروتين الطبيعي الأكثر شيوعا والتي يجب أن نقوم لاستخدامه في جميع الوصفات الطبيعية

لأنه يساعد ايضا على لمعان ونعومة الشعر

يزيد ايضا من كثافة بصيلات الشعر.

ويعمل على تقويتها في وقت قليل جدا.

يعمل ايضا على وجود نعومة والتخلص من الهيشان لبصيلات الشعر .

هو بديل قوي للكرياتين والبروتين التي يمكن أن نقوم باستخدام لفرد الشعر.

طريقة تطبيق الماسك

المكونات :-

خمس بيضات.

ثلاث ملاعق من العسل.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تطبيق الوصفة:-

اولا يجب ان نقوم بإضافة البيض في الخلاط الكهربائي.

ثم بعد ذلك نقوم بعد ذلك يمكن على زيت الزيتون.

نبدأ بخلط جميع المكونات جيدا وعندما يصبح لدينا مزيج كريمي

نبدأ بإضافته على الشعر مباشرة.

ولكن يجب ان نقوم بتقسيم الشعر الى عدة اقسام

كل قسم نبدأ بوضع كمية قليلة من الماسك ويتم تمشيط الشعر باستخدام المشط الخشب

وبعد مرور ثلاث ساعات نقوم بغسيل الشعر جيدا وسوف نلاحظ الفرق الهائل من التخلص من الهيشان و التقصف.

و بعد مرور ثلاثة اشهر من استخدام هذه الوصفة سوف نحصل على شعر ناعم كالحرير

كيراتين منزلي لتنعيم الشعر

المكونات :’

خمس ملاعق من زيت جوز الهند.

ربع فنجان من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من زيت اليقطين .

ملعقتين زبدة الشيا

طريقة تحضير:-

هذه وصفة يجب أن نقوم باضافة زيت جوز الهند مع عصير الليمون مع ملعقة من النشا.

ثم نضيف زيت اليقطين مع اضافه الزبده الشيا.

ابدأ يا عزيزتي بخلط جميع المكونات ثم تطبيقها على الشعر مباشرة من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطيه الشعر باستخدام قبعة الاستحمام.

بعد ذلك سوف تظهر لمدة 12 ساعة في استخدام.

هذه الوصفة سوف تدهشك، بالنعومة والنتائج المميزة جدا من تنعيم وفرد الشعر وازاله القشور التي تتواجد فيه.