نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شيكولاتة باونتي اللذيذة أحلى من الجاهزة بالخطوات في المقال التالي
طريقة عمل شيكولاتة باونتي من أسهل الوصفات التي تبحث عنها السيدات بشكل كبير في هذه الفترة، وذلك لطعمها المميز اللذيذ الذي يعشقه الكبار والصغار مما جعل الكثير من ربات المنزل تبحث عنه لتحضيره لأسرتها في المنزل، وذلك بدلا من شرائها جاهزة من المحلات حيث أن العديد من السيدات تفضل عمل أنواع متنوعة من الحلوى لأسرتها وخاصة الأطفال حرصا على سلامتهم مما يجعلها طوال الوقت تفكر في كل ما هو جديد، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف معكم على طريقة تحضير أفضل أنواع الحلوى على الإطلاق في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.
طريقة عمل شيكولاتة باونتي
انتشرت بشكل كبير في كثير من البلدان الشيكولاتة الباونتي حيث يطلبها الكثير من الأمهات في المنزل بشكل مستمر، وذلك نظرا لمذاقها المميز الغني بالشيكولاتة وجوز الهند الذي يكسب الطعم مذاق لا يقاوم، لذلك يعشقها كلا من الكبار والصغار بشكل مستمر، وسنعرض لكم من خلال السطور مكونات هذه الوصفة من خلال المقادير التي تتمثل في كلا من:
- 4 أكواب صغيرة من جوز الهند المبشور.
- عبوة من الحليب المحلى كبيرة الحجم.
- نصف كيلو من الشيكولاتة.
- مقدار ملعقة صغيرة من النشا.
- رشة صغيرة من الملح.
خطوات التحضير
- نقوم بإحضار وعاء غويط نضع به كلا من جوز الهند المبشور والملح بالإضافة إلى النشا، ثم نقوم بتقليب تلك المكونات بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة حسب الشكل التي ترغبين فيه مثل الكرات.
- ثم نقوم برص الكرات في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم نضع الصينية في الثلاجة حتى تتماسك بشكل جيد.
- على الجانب الآخر نقوم بتحضير الشيكولاتة من خلال عمل حمام بخار باستخدام وعاء ملئ بالماء موضوع على النار ثم نضع لمدة دقائق قليلة فوقه الشيكولاتة حتى تذوب قطع الشيكولاتة لتصبح شبه سائلة.
- بعد ذلك قومي بإخراج الكرات من الثلاجة ثم غمسيها في الشيكولاتة بالكامل حتى يتم تغطية كرات الباونتي بالشيكولاتة اللذيذة حتى تنتهي من الكمية بالكامل.
- ثم قومي بإعادتها مرة أخرى إلى الثلاجة حتى تتماسك الشيكولاتة على الكرات جيدا لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك تكون كرات الشيكولاتة جاهزة للتقديم.
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