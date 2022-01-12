أسهل وأسرع طريقة لعمل هريسة الشطة في المنزل بالفلفل الأحمر

هريسة الشطة واحد من الصلصات الشهيرة التي تضاف إلى الطعام لإعطاء المذاق الحار الذي يفصل الكثير، حيث تحتوي على الفلفل الحار وبعض من التوابل التي تعطيها الطعم المميز، كما يتم إضافتها إلى التتبيلات وخلطات الأكلات كالمحشي وغيره من الأكلات، وتوجد هريسة الشطة في برطمان محمود داخل السوبر ماركت الكبرى بأسعار باهظة، وبالرغم من سهولة تحضيرها في المنزل إلا الكثير يلجأ إلى شرائها، فبحث العديد حول طريق إعدادها بمكونات غير مكلفة دون إضافة المواد الحافظة إليها.

مكونات هريسة الشطة

كيلو من الفلفل الحار.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر.

ربع كيلو من الفلفل الأحمر الحلو.

عشر فصوص ثوم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ليمونة.

ملعقة خل ابيض كبيرة.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة من السكر.

خطوات إعداد هريسة الشطة

بعد كثرة التساؤل حول طريقة إعداد هريسة الشطة في المنزل إليكم الخطوات:

نقوم بتقشير فصوص الثوم وغسلها جيداً وتركها لتجف تماما.

غسل الفلفل والتخلص من البذور وتركها لتجف لام الماء يسرع من التعفن.

بعد أن قمنا بغسل المكونات وجفنها باستخدام الكبة نقوم بوضع الفلفل وفرمه ناعم ثم نقوم بإضافة فصوص الثوم.

ونقوم بغسل الليمون ونقسمها نصفين والتخلص من البذور لأن بذور الليمون تعطي مراره في الطعم.

نقوم بإضافة الليمون وصلصة الطماطم ونخلط جيدا.

نقوم بوضع الملح والكمون ونقلب جيدا حتى يختلط الملح مع جميع المكونات.

نضع السكر كمادة حافظة الهريسة الشطة.

نقوم بغسل البرطمانات جيدا وتجفيفها وذلك للحفاظ على الهريسة أكبر فترة ممكنة.

بعد أن تجف البرطمانات نقوم بوضع هريسة الشطة ونغلقها جيدا.

نقوم بقلب البرطمانات حتى لا يدخلها الهواء وتحفظ في الثلاجة.

استخدامات هريسة الشطة

يتم استخدام هريسة السكة في الكثير من الأكلات حيث هناك عدد كبير من الناس يعشق الأكلات الحارة ومن استخدامات هريسة الشطة تدخل في تتبيلة الكبدة الاسكندراني، كما يتم إضافتها مع البامية، كما تضاف إلى الباذنجان المخلل، ومع الطواجن، وتوضع مخلطة المحشي حيث تعطى مذاق رائع، وتضاف مع تتبيلة السمك المشوي، مع السجق الشرقي، والفول المدمس، كما يمكن إضافتها مع سلطة الطحينة البيضاء.