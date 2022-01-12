هتعمليها وانتى مغمضة.. بيتزا الطاسة فى 5 دقائق بطعم خرافى بدون فرن ولا خميرة واحلى من الجاهزة

هتعمليها وانتى مغمضة.. بيتزا الطاسة فى 5 دقائق ، بيتزا الطاسة تعد من أفضل انواع البيتزا كما أنها مميزة جدا وسهلة التحضير وتكفي لعدد كبير من الاشخاص، لذلك عزيزتي تابعي معي ما هي الوصفات التي سوف نتحدث عنه اليوم تحضير البيتزا بحشوات متميزة، ورائعة جدا و لا تكلفك الكثير مثلما نقوم بشرائها من الخارج كما انه يوجد بها نظافة اكثر من المحلات الخارجية وبالأخص فى الظروف التى تمر بها البلاد يجب أن نقوم بتناول جميع المأكولات من داخل المنزل.

هتعمليها وانتى مغمضة.. بيتزا الطاسة فى 5 دقائق

يمكنك عزيزتي القارئة، أن تتبعي طريقة تحضير بيتزا الطاسة هي مميزة جدا لا تكلفك الكثير ولكن يمكنك أيضا أن تقومي بتحضير بمكونات بسيطة جدا تتواجد داخل المنزل.

المقادير:-

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من الزبادي.

ثلاث ملاعق من صلصة البيتزا.

فلفل الوان.

مشروم.

ربع فنجان من الزيتون الأسود المقطع صغير أو الحلقات.

كوب من الجبنة الموزاريلا.

ملعقة من الملح.

سوسيس

مقادير صلصة البيتزا البيتي:

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ربع فنجان من الكاتشب.

فص واحد من الثوم د.

و نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من البصل البودر.

ملعقة من الملح.

و ملعقة من السكر ملعقه فلفل اسود.

ملعقة من الزعتر

خطوات التحضير

عزيزتي يمكنك أن تقومي في تشغيل العجانة الكهربائية

ثم نضيف بعد ذلك الملح والبيكنج بودر.

ثم يضاف الحليب مع اضافة الزبادي.

اخلطي جميع المكونات جيدا وعندما تتماسك هذه المكونات.

أو قومي بتغطيتها جيدا حتي تختمر تماما

تقطيع البيتزا على شكل قطع صغيرة .

كما يتم اضافه الصلصه عليه .

ثم نقوم اضافه جميع محتويات الحشوة التي ترغب فيها

ابدئي بوضع على الطاسة.

ثم قومي بتركها لمدة خمس دقائق.

ثم قومي بتركها على النار مباشرة

كما يتم تقديمها في أطباق التقديم ويتم تقطيعها على شكل مثلثات.

ثم بعد ذلك نقوم بتحضير صلصة البيتزا كما تم تحضيرها من خلال التالي:-