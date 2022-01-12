نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفراخ المشوية بطريقة الشربيني بطعم ورائحة رائعة وخطوات بسيطة في المقال التالي
طريقة عمل الدجاج المشوي اللذيذ بطريقة الشربيني، تعتبر من الطرق التي تبحث عنها العديد من السيدات بصورة كبيرة للغاية ويرغبون في تناولها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة حيث تعتبر الفراخ المشوية من الوصفات التي يحبها العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار يمكنكم تناولها بجانب الأرز البسمتي أو العادي أو بجانب العديد من الأطعمة الاخرى المختلفة والمقبلات الرائعة، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة الشربيني، بعيد عن شرائها من الخارج بأسعار مرتفعة تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة.
المقادير لعمل الفراخ المشوية بطريقة الشربيني
يوجد العديد من الطرق لتحضير تتبيلة الفراخ بسهولة بالمنزل، ولكن تجد أفضل طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية بطريقة الشربيني في الخطوات التالية:
- فرخة كاملة.
- بصلة مقطعة شرائح.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من الزيت.
- نصف ملعقة من بهارات التالية: الفلفل الأسود، فلفل حلو، قرفة، ورق لورا، ورشة جوزة الطيب، وحبوب.
- ملعقة من الملح.
- شرائح من الليمون.
- ملعقتين من الزعتر المجفف.
طريقة تحضير الفراخ المشوية بطريقة الشربيني
يمكنكم عمل الفراخ المشوية بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة الآتية:
- أولاً نأخذ وعاء ونضع الدجاج فيه ونضيف إليه جميع البهارات السابقة ونضع البصل بالداخل مع التأكد من وصول البهارات إليه من الداخل والخارج.
- يوضع الدجاج في الثلاجة ليوم كامل.
- أخرجي الدجاج من الثلاجة قبل ساعة من الطهي وتبليه بالملح.
- خذ زجاجة نظيفة واملأها بالماء.
- نضع الزعتر وباقي البهارات في الدجاج ونزيل البصل من الداخل.
- توضع الفراخ في الصينية مع زجاجة، مع التأكد من إحكام إغلاقها جيدًا، ثم تثبيت الأجنحة بعصي خشبية، ثم وضع شرائح الليمون وأوراق الغار، بالإضافة إلى عود القرفة ووضع الماء في الصينية.
- توضع صينية الخبز في الفرن وتترك لمدة نصف ساعة على درجة حرارة عالية، ثم تنخفض الحرارة وتحرك صينية الخبز كل ثلث ساعة لمدة ساعة ونصف حتى تستوي.
- تأكد من وجود الماء في وعاء، وعندما يجف، يتم وضع ماء مرة أخرى ويحرك باستمرار حتى يتم التسوية من جميع الأطراف.
- إزالة الدجاج من الفرن وانتظر حتى تبرد وإزالة من الزجاجة.
- ثم يتم تقديمه مع سلطة الطحينة ويمكن وضعها بجانب طبق من الأرز أو يؤكل مع الخبز أيهما تفضل.
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