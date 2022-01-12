الفراخ المشوية بطريقة الشربيني بطعم ورائحة رائعة وخطوات بسيطة

طريقة عمل الدجاج المشوي اللذيذ بطريقة الشربيني، تعتبر من الطرق التي تبحث عنها العديد من السيدات بصورة كبيرة للغاية ويرغبون في تناولها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة حيث تعتبر الفراخ المشوية من الوصفات التي يحبها العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار يمكنكم تناولها بجانب الأرز البسمتي أو العادي أو بجانب العديد من الأطعمة الاخرى المختلفة والمقبلات الرائعة، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة الشربيني، بعيد عن شرائها من الخارج بأسعار مرتفعة تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة.

المقادير لعمل الفراخ المشوية بطريقة الشربيني

يوجد العديد من الطرق لتحضير تتبيلة الفراخ بسهولة بالمنزل، ولكن تجد أفضل طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية بطريقة الشربيني في الخطوات التالية:

فرخة كاملة.

بصلة مقطعة شرائح.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الزيت.

نصف ملعقة من بهارات التالية: الفلفل الأسود، فلفل حلو، قرفة، ورق لورا، ورشة جوزة الطيب، وحبوب.

ملعقة من الملح.

شرائح من الليمون.

ملعقتين من الزعتر المجفف.

طريقة تحضير الفراخ المشوية بطريقة الشربيني

يمكنكم عمل الفراخ المشوية بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة الآتية: