هتبقى شيف ممتاز.. بسبوسة العشر دقائق الرائعة مرملة ومتماسكة وطرية هتعمليها وانتى مغمضة

هتبقى شيف ممتاز.. بسبوسة العشر دقائق الرائعة ، من الحلويات الاشهر على الاطلاق التي يمكن للكثيرين أن يقوموا يتناولها وهي البسبوسة، وبالأخص بسبوسة 10 دقائق اصبحت مشهورة بصفة مستمرة وأصبحت من ضمن الوجبات المتميزة، والتي لديها مذاق مختلف لدى بعض الأشخاص مع إضافة المكسرات وبعض الأشخاص يقوموا باضافة الكريم شانتية، أو القشطه في مختلف طعمها، مما يختلف بالمكان التي تتواجد ويتم تحضيرها ولكن البسبوسه ينتشر في جميع الدول العربية، بشكل كبير فهي الاساس في شهر رمضان الكريم واليوم سوف نتحدث عن وصفة سهلة وسريعة على تحضير بسبوسة في الـ 10 دقائق بخاماته بطريقة مميزة للغاية.

هتبقى شيف ممتاز.. بسبوسة العشر دقائق الرائعة

يمكنك عزيزتي أن تقومي اليوم تحضير البسبوسه بطريقة احترافية، سهلة مثل المطاعم، أو مثل محلات الحلويات بطريقه شهيه جداً، ويمكن ايضا أن تقومي في أضافة التي ترغب فيها فهي التي تأخذ 10 دقائق في تحضيرها:-

مكونات التحضير:

كوب من السميد يفضل اختيار النوع الفاخر.

ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر.

كوب من السكر الخشن.

كوب من جوز الهند.

3 ملاعق من الزبادي

شربات البسبوسة

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقتين من الفانيليا.

ملعقة من رائحة السمن البلدي

طريقة التحضير:

اولا نقوم بتحضير الصينية ثم بعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ابدا عزيزتي بتحضير وعاء واسع وضيفي فيه البيكنج باودر.

ثم ضيفي بعد ذلك السكر مع اضافة الجوز هند.

ثم يتم اضافة السميد مع ملعقة من الدقيق و كوب من السمن.

بعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات جيدا.

وتضاف كمية قليلة من الفانيليا.

ثم أبدا يا عزيزتي بوضع هذا المزيج في صينية البسبوسة.

ثم اضافه المكسرات التي ترغبي فيه من البندق، أو اللوز أو أي نوع من المكسرات.

ابداي عزيزتي بإدخال هذه الصنية الفرن مباشره.

بعدما يتم اخراجها نقوم باضافة الشربات.

يفضل ان يكون الشربات سخن حتى تتمكني من الحصول على بسبوسة هشة وطرية جدا.

ملحوظة: