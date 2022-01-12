حضري كيكة البراونيز الشهية بطريقة بسيطة في البيت

يعد كيك البراونيز ‏من أشهر أنواع الحلويات الغربية ‏ ‏الغنية بالشوكولاتة ‏المفضلة عند جميع الأشخاص ويعد أيضاً من أفضل أصناف الحلوى ‏كيك البراونيز التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص وخاصة الأطفال ‏ويتميز أيضاً بمذاق جميل وشهي للغاية ويمكن تقديمها في المناسبات المختلفة ‏أو في الأعياد ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البراونيز لمحبي الشوكولاتة بأبسط المكونات بأسهل الطرق في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيك البراونيز الشهية

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن السائل.

كوب واحد من السكر الأبيض.

كوب واحد من الزيت النباتي.

عدد أربع حبات من البيض.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

أثنين ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من ملح الطعام.

طريقة التحضير