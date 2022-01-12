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عمر شويل - جدة حضري كيكة البراونيز الشهية بطريقة بسيطة في البيت - ثقفني
يعد كيك البراونيز من أشهر أنواع الحلويات الغربية الغنية بالشوكولاتة المفضلة عند جميع الأشخاص ويعد أيضاً من أفضل أصناف الحلوى كيك البراونيز التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص وخاصة الأطفال ويتميز أيضاً بمذاق جميل وشهي للغاية ويمكن تقديمها في المناسبات المختلفة أو في الأعياد وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البراونيز لمحبي الشوكولاتة بأبسط المكونات بأسهل الطرق في البيت من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كيك البراونيز الشهية
المكونات:
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب من اللبن السائل.
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- عدد أربع حبات من البيض.
- عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة.
- ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.
- أثنين ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من ملح الطعام.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولي قومي بإحضار الخلاط الكهربائي.
- ثم ضعي في الخلاط كوب واحد من الزيت النباتي وكوب من اللبن السائل وكوب واحد من السكرالأبيض وعدد ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة ونخلطهم جيداً حتى يتم التجانس مع بعضهم البعض ونحصل على صوص الشوكولاتة.
- الخطوة الثانية قومي بوضع نصف كمية من صوص الشوكولاتة في الثلاجة لحين وقت الاستخدام.
- الخطوة الثالثة قومي بنخل كوب ونصف من الدقيق الأبيض جيداً والبكنيج بودر ثم بعد ذلك نضيف إليهم النصف الآخر من صوص الشوكولاتة في الخلاط ثم نخفق البيض مع الفانيليا وبعد ذلك نخلط كل المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى نحصل على خليط متجانس.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينية مدهونة بالزبدة ومرشوش عليها القليل من الدقيق حتى لا تتلصق الكيكة بالصينية ثم قومي بسكب الخليط في الصينية ثم بعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية الكيك البراونيز إلى الفرن ونترك الكيك البراونيز في الفرن لمدة تتراوح من بين عشرين دقيقة إلى خمس وعشرون دقيقة حتى تمام النضج.
- الخطوة الخامسة بعد مرور الوقت قومي بإخراج صينية الكيك البراونيز من الفرن عندما تبرد تماماً قومي بسكب صوص الشوكولاتة المتبقي الذي احتفظنا به في الثلاجة على كيك البراونيز ثم بعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم لأفراد الأسرة.
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