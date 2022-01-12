محتارة تعملي اكل أية… طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة المحشية بالجبنة وسر قرمشتها الخطير طعم لا يقاوم روعة

كرات البطاطس المقرمشة المحشية بالجبنة، كرات البطاطس يوجد منها أنواع كثيرة فهناك كرات بطاطس بالبقسماط، وكرات بطاطس مقلية بالجنبة، وكرات بطاطس مقرمشة، وكرات البطاطس في صينية في الفرن، وكرات البطاطس بالموتزاريلا، وسوف تحصلين على ألذ طعم البطاطس من خلال الطرق التي سوف توضيحها لكِ.

كرات البطاطس المقرمشة المحشية بالجبنة

لكي يتم الحصول على أفضل كرات بطاطس بالجبن يتم اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل كرات بطاطس بالجبنة

ربع كيلو جرام من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم أو البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح أو على حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار أو تجنبه في وجود أطفال.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر المطحون.

ربع ملعقة من أي نوع من الأعشاب المجففة.

عدد 6 معالق من فتات الخبز.

2 ملعقة كبيرة من أوراق الكزبرة مفرومة فرما جيد.

نصف كيلو زيت لزوم القلي.

حشو البطاطس ألجبنه

100 غرام من ألجبنه الموتزاريلا والجنبة الشيدر حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الأعشاب المجففة.

ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار ويتم تجنبه للأطفال.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون الأسمر.

ثمن ملعقة صغيرة من البهارات.

عدد 2 كوب من النشا.

طريقة تحضير عمل كرات بطاطس بالجبنة

وضع البطاطس في إناء عميق به ماء على النار ويتم سلق البطاطس سلقا جيدا وتنزع القشرة من عليها بعد سلقها.

هرس البطاطس جيدا حتى لا يكون فيها كتل و تكون ناعمة.

إضافة فتات الخبز على البطاطس والأعشاب المجففة والفلفل و رقائق الفلفل الأحمر الحار.

يتم إضافة قليل من الملح.

إضافة الزنجبيل والثوم البودر أو الثوم المفروم والكزبرة المفرومة.

ثم يتم خلط كل هذه المكونات خلطا جيدا بحيث يكون الخليط غير لاصق في الوعاء.

يقسم هذا الخليط من ثمانية إلى 10 كرات أو على حسب الطلب.