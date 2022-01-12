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عمر شويل - جدة كيك الباندا كيكة الثلاث طبقات اللذيذة لإبهار عائلتك ولا حاجة لشراء الحلوى الجاهزة - ثقفني
من ألذ أنواع الكيك المختلف هو كيك الباندا إذ أنها على عكس أنواع الكيك الشائع فإنه كيكة باردة كما وتتكون من ثلاثة طبقات مختلفة، لكي تترك في الفم مذاق وطعم لذيذ لا يمكن مقاومته سواء كان للكبار أو الصغار، فكما تحتاج الأمهات طوال الوقت إلى اكتشاف وصفات طعام جديدة وفي نفس الوقت تكون سهلة ولذيذة للأطفال حتى تجعلهم لا يفكرون في تناول الطعام من الخارج وخاصةً الحلويات، ولهذا نعرفكم على طريقة عمل كيك الباندا اللذيذ والمختلف.
كيك الباندا كيكة الثلاث طبقات اللذيذة
كما ذكرنا فإن كيك الباندا يتكون من ثلاث طبقات مختلفة لكل طبقة مكوناتها المختلفة، نبدأ بمكونات طبقة البسكويت وهي الطبقة الأولى السفلية:
- أربع ملاعق طعام من الزبدة.
- وأربع أكياس من البسكويت السادة يفضل بسكويت الشاي.
- ثلاث ملاعق طعام كاكاو محلى.
- مقدار نصف كوب ماء.
مكونات الطبقة الثانية وهي المهلبية
- ملعقة شاي صغيرة فانيليا.
- وملعقة طعام زبدة لينة.
- ثلاث أكواب حليب طازج دافئ.
- نصف كأس سكر.
- وأربع ملاعق طعام نشا نوع جيد.
- ثلاث ملاعق دقيق.
مكونات الطبقة الثالثة وهي الكريم شانتيه
- مقدار أربع ملاعق طعام كريم شانتيه.
- نصف كوب حليب دافئ.
مكونات جناش الشيكولاتة
- ملعقة واحدة زبدة لينة.
- نصف كوب حليب دافئ.
- ونصف كوب شيكولاتة طبخ للحلويات.
طريقة عمل كيكة الباندا
- نجهز مكونات الطبقة الأولى من الكيك حيث نضع مقدار السكر والكاكاو في إناء عميق على النار عندما يمتزجا قليلًا نضع الزبدة مع التقليب.
- عندما تذوب الزبدة مع المكونات نرفعها عن النار حتى تهدأ الحرارة.
- أثناء فترة تبريد الخليط يتم تكسير البسكويت جيدًا حتى يصبح ملمسه مثل حبات الرمل ومن ثم وضعه في صينية التقديم على أن يتم رصه بشكل مستوي.
- الخطوة التالية لتكوين الطبقة الأولى هي بوضع المزيج السابق فوق البسكويت والضغط الجيد حتى تصبح المكونات متجانسة ومن ثم ننقل الصينية للثلاجة.
- نحضر المهلبية في تلك الأثناء حيث نضيف مكونات المهلبية في نفس الإناء والتقليب حتى تذوب.
- نخرج الصينية لنصب بها طبقة المهلبية ونساويها بطبقة البسكويت جيدًا ونعيدها من جديد للثلاجة.
- حتى نقوم بتحضير الكريم شانتيه في المضرب اليدوي ومن ثم نخرج الصينية لوضع تلك الطبقة مرة أخرى.
- والطبقة الأخيرة وهي جانش الشيكولاتة من خلال تذويب الشيكولاتة والسكر والحليب على النار وصب المزيج فوق الكيك ويوضع بالثلاجة لأطول فترة لكي يتماسك.
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