كيك الباندا كيكة الثلاث طبقات اللذيذة لإبهار عائلتك ولا حاجة لشراء الحلوى الجاهزة

من ألذ أنواع الكيك المختلف هو كيك الباندا إذ أنها على عكس أنواع الكيك الشائع فإنه كيكة باردة كما وتتكون من ثلاثة طبقات مختلفة، لكي تترك في الفم مذاق وطعم لذيذ لا يمكن مقاومته سواء كان للكبار أو الصغار، فكما تحتاج الأمهات طوال الوقت إلى اكتشاف وصفات طعام جديدة وفي نفس الوقت تكون سهلة ولذيذة للأطفال حتى تجعلهم لا يفكرون في تناول الطعام من الخارج وخاصةً الحلويات، ولهذا نعرفكم على طريقة عمل كيك الباندا اللذيذ والمختلف.

كيك الباندا كيكة الثلاث طبقات اللذيذة

كما ذكرنا فإن كيك الباندا يتكون من ثلاث طبقات مختلفة لكل طبقة مكوناتها المختلفة، نبدأ بمكونات طبقة البسكويت وهي الطبقة الأولى السفلية:

أربع ملاعق طعام من الزبدة.

وأربع أكياس من البسكويت السادة يفضل بسكويت الشاي.

ثلاث ملاعق طعام كاكاو محلى.

مقدار نصف كوب ماء.

مكونات الطبقة الثانية وهي المهلبية

ملعقة شاي صغيرة فانيليا.

وملعقة طعام زبدة لينة.

ثلاث أكواب حليب طازج دافئ.

نصف كأس سكر.

وأربع ملاعق طعام نشا نوع جيد.

ثلاث ملاعق دقيق.

مكونات الطبقة الثالثة وهي الكريم شانتيه

مقدار أربع ملاعق طعام كريم شانتيه.

نصف كوب حليب دافئ.

مكونات جناش الشيكولاتة

ملعقة واحدة زبدة لينة.

نصف كوب حليب دافئ.

ونصف كوب شيكولاتة طبخ للحلويات.

طريقة عمل كيكة الباندا