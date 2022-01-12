بمكونات طبيعية 100% اصبغي شعرك باللون البني وتخلصي من الشيب إلى الأبد

صبغ الشعر باللون البني والتخلص من الشيب، يعتبر الشعر هو تاج كل امرأة، ومن المعروف أن مع التقدم بالعمر يظهر الكثير من الشعر الأبيض، مما يسبب الإزعاج لدى الكثير من السيدات، وتبحث عن طرق كثيرة للتخلص منهم، لذلك تجد هناك من يقوم باستخدام الصبغات الكيميائية أو التشفير التي سبب تلف الشعر وتساقطه،وعلى هذا الأساس تبحث العديد من السيدات عن وصفات طبيعية لصبغ الشعر دون أن يسبب آثار جانبية للشعر، لذلك سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني بالمنزل بكل سهولة.

صبغ الشعر باللون البني والتخلص من الشيب

تبحث الكثير من السيدات عن طرق سهلة ومضمونة لصبغ الشعر باللون البني والتخلص من الشيب بدون الحاجة إلى استخدام صبغات تحتوي على مواد ضارة تسبب العديد.من الآثار الجانبية الضارة، وتتمثل الصبغة الطبيعية للشعر في الآتي:

المكونات:

ربع كوب من أوراق روزماري.

ربع من كوب نبات القراص.

ربع كوب من الحناء.

كوبين ونصف من الماء.

طريقة تحضير الوصفة

تتمثل طريقة تحضير صبغة الشعر باللون البنى كالآتي:

إحضار وعاء كبير ويوضع به كافة المكونات السابقة التي تم ذكرها، واستمري في التقليب حتى يصبح خليط متجانس، ويترك الخليط بالوعاء لمدة نصف ساعة.

قومي بتصفية الخليط من الأوراق التي توجد به.

ضعي الخليط في زجاجة بالثلاجة لاستخدامها باستمرار.

يتم وضع تلك الصبغة على الشعر الأبيض من الجذور حتى الأطراف.

ينبغي تغطية الشعر بغطاء من البلاستيك مع مراعاة عدم وضع الصبغة على الجلد.

يترك الخليط لمدة ساعة على الشعر وربما يزيد أي حتى تحصلين على اللون المطلوب.

يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو.

يفضل تكرار هذه الوصفة عدة مرات للتخلص من الشعر الأبيض الذي يزعج الكثير من السيدات نهائياً.

وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية المقال وقدمنا لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني والتخلص من الشيب نهائياً باستخدام مكونات سهلة وبسيطة ولن تحتاجي إلى استخدام أي من منتجات صبغ الشعر والتي تحتوى في الغالب على مواد كيميائية إن لم تضر الشعر في الوقت الحال تضره على المدى البعيد.