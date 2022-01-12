نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة مذهلة تبييض اليدين في يوم واحد أفضل وصفة للتبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة التخلص من إسمرار اليدين، عزيزتي هل تدركي أن إسمرار اليدين يكون ناتج من أسباب متعددة؟

بالفعل سمار اليدين هو عبارة عن طبقات من الجلد الميت تتراكم على اليدين، وتنشئ تصبغات سوداء على اليدين مما يعمل على جعل اليدين سيئتين، ومن هذا المنطلق نقدم لكم أقوي وصفة تبيض اليدين فوري مع خلطة البابايا المذهلة لتفتيح اليدين.

وصفة البابايا لتفتيح اليدين سريعا:

تستخدم البابايا في تفتيح اليدين وتبييضها، يمكن استخدام البابايا بفركها وتدليكها على اليدين والرقبة والوجه، وتترك إلى أن تجف ومن ثم تشطف البشرة بالماء الفاتر.

داومي على تكرار وصفة البابايا وتمنحك التفتيح المثالي في أقل وقت ممكن، يمكن استخدام الوصفة بمعدل مرة واحدة في اليوم.

وصفة الليمون والكركم:

استخدمي عزيزتي وصفة فعالة من خليط الليمون والكركم، وساعدي في إزالة التصبغات التي تتراكم على اليدين.

جهزي المقادير هذه:

3 ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من بودرة الكركم، يخلط سويا ويطبق على اليدين والقدمين والوجه.

تترك الخلطة على اليدين لمدة نصف ساعة.

اغسلي يديكي بالماء.

كرري الوصفة بمعدل 2 مرة في الأسبوع.

وصفة الليمون والحليب والعسل النحل:

جهزي سيدتي قناع العسل والليمون من خلال الآتي:

● ضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى بعض من العسل والحليب، وقلبي الكل و بقيه على الوجه والقدمين واليدين.

● أتركي الوصفة بمعدل عشرون دقيقة، ثم تشطف بالماء الفاتر.

● تستخدم تلك الوصفة بمعدل 2 مرة في الأسبوع.

أفضل وصفة تفتيح اليدين بالزبادي:

هل تعلمي سيدتي أن خبراء التجميل دائما ينصحون بإستخدام الزبادي كمعالج لكثير من مشاكل البشرة.

بالفعل الزبادي من العناصر الطبيعية الرطبة والمحفزة على التفتيح ويستفاد من الزبادي في التفتيح إذا تم خلطه بالعسل النحل.

اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي مع نصف ملعقة من العسل، وقلبي واحصلي على أروع ماسك للبشرة.

طبقي الماسك على اليدين والقدمين وبشرة وجهك، واتركيها لمدة ربع ساعة، اشطفي البشرة واليدين والقدمين، مع متابعتك تكرار الوصفة، ستلاحظين مدى الفرق.

وصفه سريعه لتبيض الوجه واليدين

مع وصفه النشا وماء الورد ستحصلين على بشرة افتح من الاستخدام الأول فقط كل ما عليك هو أخذ ملعقة من النشا واضافه عليها ملعقة من ماء الورد وخلط المكونات معا، ولنتيجه أفضل يمكن إضافة ملعقة صغيرة من زيت الخروع ثم يوزع الخليط على كامل الوجه واليدين والرقبه ويترك حتى يجف لمدة نصف ساعة قبل ان يشطف بالماء الدافئ وتكرر تلك العملية مرتين من كل اسبوع نتيجة أفضل.

خلطه سريعه لتفتيح البشره في اسبوع واحد فقط

مع وصفه قشر البرتقال التي تعمل على تفتيح الوجه والبشرة سريعا في اسبوع واحد، فقط احضري ملعقة من عصير البرتقال وامسحي بهم وجهك ويديكي واتركيهم حتى يجف لمدة ربع ساعة وستلاحظين الفرق بنفسك احرصي على تكرار الوصفة على الاقل مرتين من كل اسبوع.

وصفة لتبييض الوجه مع عصير التفاح والليمون

وصفة عصير التفاح والليمون التي تعمل على تفتيح البشرة سريعا فقط عن طريق هرس قطعة أو شريحة من التفاح بعد سلقة باستخدام الشوكة حتي تحصلين على عجينة ثم اضيفي عليها بعض من قطرات الليمون ثم يوضع على كامل الوجه ويترك لمدة ساعة قبل أم يشطف بالماء البارد عليكي اتابع تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع للحصول على بشرة مشرقة.

ماسك العسل لتفتيح البشرة

من الوصفات التي تم تجربتها ولقت نجاح واضح فور الاستخدام هي قناع العسل الأبيض الذي تعددت فوائده المذهلة كونه يساعد على تغدية البشرة لكي يعالج الندوب والبقع الداكنة كما يقلل من ظهور حب الشباب ومن هنا عليكي بتطبيق الوصفة، فقط وزعي كمية من العسل على الوجه ويفضل إضافة عليه قطرات من الليمون ويترك حتي يجف على البشرة ثم يشطف بعدها بعد مرور ساعة بماء دا فيء.

ماسك الليمون لتبييض الوجه

مع ماسك الليمون ستحصلين على بشرة بيضاء خالية من العيوب في أقل مدة من بعد اتباعها، عليكي تحضير نصف ليمونة ومسح الوجه والرقبة بها جيدا ثم تترك على الوجه لمدة 30 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الدافئ، ينبغي تكرار القناع مرتين من كل اسبوع للحصول على بشرة افتح عدة درجات في أقل مدة.