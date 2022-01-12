وصفة خبراء التغذية لنسف الدهون بسرعة رهيبة جداً أذهلت المُجربين تعرف عليها الآن

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عمر شويل - جدة وصفة خبراء التغذية لنسف الدهون حيث تعد من الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات والسيدات، حيث أنه قام الكثير منهم البحث عبر محرك البحث جوجل عن هذه الوصفة لكونها تعد مدمرة للدهون بشكل قوي فعال، وقد تلازم هذه الدهون الإنسان طول حياته إن لم يتخلص منها، وقد قام خبراء التغذية بإحدى الوصفات التي تقضي على الدهون نهائيا.

وصفة خبراء التغذية لنسف الدهون

الوصفة الأولى

عبارة عن شرب ماء ساخن يوميا كل صباح على الريق.

الوصفة الثانية

المكونات

يتم إحضار كوب من الماء الساخن.

ملعقة واحدة من القرفة والكمون.

ليمونة.

طريقة التحضير

يتم غلي الماء ثم نضع بها المكونات من القرفة والكمون والليمون ثم يقلب جيدا وتشرب قبل كل وجبة.

الوصفة الثالثة لخبراء التجميل

المكونات

كوب من الماء.

شاي أخضر.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير

يتم غلى الماء مع الشاى ثم نصب الكوب ويعصر الليمون ويتم تناوله ثلاث مرات قبل كل وجبة.

نصائح خبراء التغذية للمحافظة على الجسم

يجب المحافظة على مداومة التمارين الرياضية.

تناول ثلاثة لترات من الماء.

التقليل من النشويات و تناول الباذنجان النيئ.

أن تكون أخر وجبة في اليوم في حدود الساعة الثامنة مساءا.

يجب المداومة على عمل الوصفات وتناولها بصفة دائمة.

يجب النوم لمدة ثمان ساعات متواصلة.

التقليل من تناول السكريات والحلويات.

تناول الكثير من الخضروات مثل الخس والجرجير.

يجب اتباع نظام حمية الصيام المتقطع وهذا حتى نحصل على كمية حرق عالية.

تخسيس الجسم بالشاي الأخضر

من أكثر الوصفات التي أثبتت فاعليتها مع كثير من الأشخاص هي وصفة الشاي الأخضر والليمون هذا المشروب ليس عليه غبار بل الكل يستعمله بأمان حتي الحوامل و الأمان الكامل يرجى استشارة الطبيب.

وصفة القرفة والزنجبيل للتخسيس

هذه الوصفة من الوصفات الممتازة لتخسيس البطن وهي من أنجح الوصفات حيث أنها تعمل على خسارة نصف كيلو من الوزن يوميا وتتكون من نصف ملعقة من القرفة إلى نصف ملعقة من الزنجبيل على كوب ماء ساخن ثم يغطى المشروب ويشرب بعد دقيقتين وينصح بشربها كل صباح.