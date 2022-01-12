معشوقة الكبار والصغار...مينى بيتزا أو قطمات البيتزا هشه وخفيفة زي القطن بعجينة وهمية هتعجب أولادك جدا

مينى بيتزا أو قطمات البيتزا هشه وخفيفة، المينى بيتزا هي من الأكلات اللذيذة والمحببة للأطفال والكبار، كما أنها مفيدة لاحتوائها على بعض المكونات المغذية، بالإضافة إلى أنها سريعة التحضير، وأصبحت متواجدة في المحلات بأنواع حشو مختلفة، وتعتبر من الأصناف الجيدة في أعياد الميلاد والحفلات، كما يمكن إعدادها في المنزل بسهولة من خلال استخدام بعض المكونات البسيطة وتابعونا لنوضح طرق تحضيرها في المنزل.

مينى بيتزا أو قطمات البيتزا هشه وخفيفة

يتم عمل ميني بيتزا في المنزل بمكونات وأنواع حشو مختلفة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل مينى بيتزا

مكونات حشو المينى بيتزا

¼ كيلو لانشون أو بسطرمة على حسب الطلب.

¼ كيلو من ألجبنه الموتزاريلا ويتم بشرها.

ثمرة واحدة من البصل ويتم فرمها جيدًا.

ملعقة واحدة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بقدونس مفروم بما يعادل ملعقتين.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

2 حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة من الزعتر.

صلصة طماطم أو كاتشب.

طريقة التحضير مينى بيتزا