نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكريم السحري.. سر بياض الكوريات بمكون واحد فقط يقضي على التجاعيد ويفتح البشرة 4 درجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر بياض الكوريات، من أهم ما يبحث عن السيدات حيث ان السيدات الكوريات يتمتعن ببشره بيضاء صافيه، حيث يلجأ الكثير من السيدات الكوريات الي عمل روتين يومي لبشرتهم، فيقومون باستعمال لوشن حيث انه يعمل على تنقية البشرة واعطائه اللمعان ذات بشره بيضاء خاليه من العيوب.

سر بياض الكوريات

في خلال السنوات الماضية قام الكثير من السيدات الكوريات باستعمال الماء الخاص بسلق الأرز على بشرتهم، حيث انها تعمل على تفتيح البشرة مع المداومة على الاستعمال، وتنقي البشرة وترطبها أيضا، اما بالنسبة الى الوقت الحالي فإنهم قاموا باستبدال ماء الأرز بلوشن يعتمد اعتماد أساسي على الأرز، فالأرز يعمل على غلق مسام البشرة ومكون أساسي لنضارتها والحصول على بشره صافيه خاليه من العيوب.

ماسك إزالة بقع البشرة

يلجأ الكوريات الى استعمال لوشن يقومون بصنعه بنفسهم، فالمادة التي يجب أن تكون من مكونات اللوشن هي البروبيوتيك، فهي مادة تعمل علي تقوية البشرة وحمايتها من ظهور البثور وحب الشباب ايضا، كما ان حمض الهيالوريني والطحالب أيضا تعمل علي إعادة للبشرة نشاطها وجمالها.

سر وصفات الكوريات للتبيض

يلجأ الكثير من السيدات على البحث عن الطرق التي تستخدمها الكوريات في تفتيح البشرة، ويتساءلون عن من يجعلها مشرقة دائما فهم يستخدمونها منذ الصغر بهدف جعلها دائما نظرة ومتفتحة، فيلجؤون الى كريم الأرز الكوري السحري نقدم لكم طريقة أعداده كما يلى.

وصفة كريم الأرز

المكونات:

معلقتين كبار من الأرز.

5 معالق من الماء.

زيت فيتامين هـ.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

معلقه كبيره الصبار.

في حال البشرة الدهنية فقط ملعقة من عصير البرتقال، أما البشرة الحساسة يتم الاستغناء عنه.

طريقة تحضير وصفة الأرز

قومي بغسل الأرز ثم وضعه في ماء من اجل نقعه يوم كامل. ثم قومي بوضعه علي نار هادئة حتي يصبح قوامه سميك.

ثم بعد ذلك قومي بوضع جوز الهند وزيت فيتامين ه والصبار أيضا الى الوصفة.

بعد ذلك قومي بخلط الوصفة جيدا واتركيها جانبا لمدة نصف ساعة.

استعمليه كمنظف للبشرة يوميا ولا داعى لان تقومي بغسل بشرتك يمكنك تركها.

تحدثنا في مقالنا عن سر بياض الكوريات حيث ان وصفه الأرز من تعد من اهم الوصفات التي يقوم الكوريات باستخدامها، في نضاره بشرتها حيث اعتادوا على استعمالها منذ القدم.