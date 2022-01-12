نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مثل المسمط.. تنظيف الكرشة بمكون واحد فقط بدون كحت أو مجهود ويقضي على الروائح نهائياً لألذ طبق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الكرشة يعد من أكثر المهام الصعبة التي تقوم بها المرأة في المطبخ، وتحتاج المرأة إلى حيل وطرق تسهل عليها التنظيف، حيث أن الكرشة لها رائحة غير محببة وبها الكثير من التفاصيل المجهدة، وانتشرت في الآونة الأخيرة عدة وصفات مختلفة ومكونات الوصفات من المنزل تسهل تلك المهمة الصعبة، وفي هذا المقال سنوضح العديد من الوصفات التي تجعل من تنظيف الكرشة أمر سهل غير شاق.

تنظيف الكرشة

الكرشة من الأكلات التي يتوافد عليها المصريين وخاصةً في عيد الأضحى، لذا تقوم السيدات بالبحث عن طريقة تسهل عليها نظافة وتجهيز الكرشة، وهناك عدة طرق مختلفة.

تنظيف الكرشة بالأسبرين

يعد الأسبرين من المكونات التي لاحظت السيدات أن لها دور فعال في التنظيف، والطريقة كالتالي:

المكونات:

حبة من الأسبرين.

طريقة التنظيف:

ضعي الكرشة في وعاء واسع تحت المياه الجارية للتخلص من الأوساخ العالقة فيها.

بعد ذلك احضري وعاء واسع ضعي به ماء.

ذوبي بعد ذلك الأسبرين في الماء.

ثم ضعي بعد ذلك الكرشة بها لمدة خمس دقائق.

قومي بعد ذلك بفرك القشرة الخارجية، وستلاحظين سهولة تنظيفها.

استمري في الفرك حتى تحصلين على الكرشة بيضاء.

ثم قومي بتنظيف الشحوم الداخلية التي لا فائدة لها بالسكين.

بعد ذلك اغسلي الكرشة بالماء الجاري مرة أخرى.

في وعاء آخر ضعي ماء به عصير ليمون، وملح، وخل.

ضعي الكرشة البيضاء بها لمدة ربع ساعة، ثم اغسليها مرة أخرى.

تنظيف الكرشة ببيكربونات الصوديوم

اختلفت الحيل بين النساء حيث توصلت إلى أن بيكربونات الصوديوم يسهل عملية التنظيف، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

ماء مغلي.

طريقة التنظيف:

اغسلي الكرشة جيداً حتى تتخلص من كل الأوساخ العالقة فيها.

بعد ذلك أحضري وعاء به ماء مغلي.

ثم ذوبي بيكربونات الصوديوم في الماء وسوف تلاحظين فوران شديد.

ضعي بعد ذلك الكرشة، وانتظري دقيقتين.

ثم بعد ذلك اخرجي الكرشة، ثم قومي بفركها حتى تنظف تماماً.

قومي بإزالة الطبقة الداخلية بواسطة السكين.

بعد ذلك اغسلي الكرشة جيداً تحت الماء الجاري.

أحضري وعاء به ماء، وعصير ليمون، وخل، وضعي الكرشة لمدة ربع إلى نصف ساعة.

اشطفيها مرة أخرى.

وفي الختام نكون قد وضحنا عدة طرق مختلفة لتنظيف الكرشة مما جعل منها أمراً سهلاً، وذلك بعرض طريقتين التنظيف بالأسبرين وبيكربونات الصوديوم، وفي أسرع وقت ومجهود أقل.