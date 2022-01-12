بكوب سمنة اصنعي بنفسك بسكوت العجوة اللذيذ خطوة بخطوة بالمنزل

بسكوت العجوة ، من المخبوزات البيتي سريعة التحضير التي تستطيع السيدات القيام بعملها بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج، كما يمكنك تقديمه سيدتي لعائلتك كوجبة غذائية متكاملة تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهو يعرف بقوام الدائب وشكله الجميل الذي يميزه عن غيره من المخبوزات، وهو الأول في قائمة المخبوزات المصرية والعربية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت العجوة اللذيذ خطوة بخطوة مثل الجاهز بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة.

مكونات عمل بسكوت العجوة اللذيذ

يتكون البسكويت من بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من السمنة.

نصف كيلو من العجوة الجاهزة.

ملعقتين من النشا.

بيضة واحدة.

نصف كوب سكر ناعم.

رشه صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت العجوة اللذيذ خطوة بخطوة مثل الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به السمنة والسكر والفانيليا، والبيض ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم وفاتح اللون. نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير ونضع إليه الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب جيداً مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية. نترك العجين يرتاح قليلا ثم نقوم بفرد العجينة على شكل دائرة متوسطة الحجم، ثم نقوم بفرد العجوة على حجم العجينة. نقوم بلف العجينة على شكل رول، ثم نقوم بضغط على العجينة حتى نحصل على شكل مستطيل. نقوم بتقطيع رول العجين على شكل مستطيلات متوسط الحجم حتى نحصل على الشكل المناسب. نرص قطع البسكوت في صينية كبيرة ونضع داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

نصائح عند عمل بسكوت العجوة

توجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-