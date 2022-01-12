سريعة المفعول.. خلطة بياض الثلج للعروس الأصلية لتفتيح وتوحيد لون الجسم وإزالة آثار البقع

خلطة بياض الثلج للعروس، لا شك في أن أكثر ما يساور أي عروس عقب اقتراب زفافها هي تفتيح الأماكن الداكنة فهي تعد من الأساسيات التي تتبعها العرائس في الاهتمام بجمالهن وحتى تحصل العروس يوم زفافها علي جسم أبيض ناعم ولكن هناك العديد من الطرق المختلفة التي سنقدمها لكم.

خلطة بياض الثلج للعروس

تعد خلطة التفتيح الفوري من أسرع الخلطات التي تلجأ لها أي عروس قبل زفافها حيث أنها لا تحتاج الى وقت طويل من أجل الحصول على النتيجة المرضية بالنسبة لها حيث أن خلطه بياض الثلج تجعلك ترين جسدك ناعم ومتألق تقوم بتخليصه من كل البقع الداكنة والاسمرارات التي تصيب البشرة.

المكونات

تحتاجين إلي 50 مل من ماء الورد أي ما يعادل نصف كوب فقط.

8 معالق من جليسوليد كريم.

وكوب كامل من جليسرين السائل.

5 معالق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

كريم فيكس أو المنثول ستحتاجين عبوة.

ملعقتين صغيرتين من النشا.

بودرة تلك التي تستخدم للأطفال.

5 معالق من زيت الخروع.

ستحتاجين أيضا إلى نصف كوب من الماء.

طريقة تفتيح الجسم الاسمر

قومي بسكب كريم الجلسوليد مع الجلسرين السائل في إناء معه بعضا من بودرة التلك المخصصة للأطفال ثم توضع جانباً.

بعد ذلك قومي بإشعال النار على النشا وماء الورد والمياه قليلا ثم اطفئي فقط لتمام إذابتها فقط واتركيها تبرد.

ثم قومي بعد ذلك بخلط باقي المكونات المتبقية من زيت اللوز وزيت الخروع وقومي بالتقليب لمدة 5 دقائق م بعدها قومي بإضافة تلك المكونات إلي أول وعاء به الجليسرين وقومي بالتقليب ثم قوم بوضع المكونات التي تم تبريدها إلى الوصفة.

بعد ذلك قومي بوضع الخلطة في علبه لها غطاء واتركيها في الثلاجة قومي باستخدام تلك الوصفة في كل مرة بعد قيامه بالاستحمام وقومي بوضعها علي الأماكن المراد تفتيحها لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم قومي بشطف المنطقة.

فقط ستحتاجين إلى تكرار تلك الوصفة لمدة ثلاثة أيام قبل الزفاف لكي تحصلي علي نتائج سريعة.

تحدثنا اليوم في مقالنا عن خلطه بياض الثلج للعروس و كيفية تحضيرها والمكونات المطلوبة اليت سوف تجدين معظمها في منزلك ولا تقلقين هي فقط عدة أيام وتحصلين على جسم ناصع بدون أماكن داكنة أو تصبغات.