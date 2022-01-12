نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأعشاب الطبيعية.. إخفاء الشعر الأبيض بدون صبغة ووداعاً للشيب وصفة رهيبة تقوي الشعر وترطبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة إخفاء الشعر الأبيض بدون صبغة فالصبغة غالبًا ما تحتوي مواد كيميائية تضر بصحة الشعر، على الرغم من نتائجها السريعة مقارنة بالوصفات الطبيعية التي تحتاج إلى الاستمرار حتى تظهر نتائجها ومفعولها، ومع ذلك فإن الأغلبية يفضلن المواد الطبيعية التي تكون مضمونة وآمنة.

إخفاء الشعر الأبيض بدون صبغة

زيت جوز الهند، وهي من أفضل الوصفات، حيث يتم إضافة 3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند إلى عصير نصف ليمونة كبيرة ويتم مزجهم جيدًا، ثم بعد ذلك يتم تدليك جذور الشعر بها وتترك على الشعر ساعة ثم تغسل بالطريقة المعتادة، ويفضل الاستمرار على هذه الوصفة بمعدل مرتين أسبوعيًا سيساعدك على التخلص من الشيب نهائياً.

البن لإخفاء الشعر الأبيض

تعتبر وصفة القهوة لعلاج الشيب من انجح وصفات يذاب ملعقتين من البن الغامق إلى 2 كوب ماء وتوضع على النار لتغلي، تترك لتبرد ثم بعد ذلك تدلك بها جذور الشعر وأطرافه جيدًا، يتم الانتظار دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء.

وصفة الحناء للتخلص من الشيب

المقادير

ملعقة من الحناء.

كوب ونصف ماء.

2 ملعقة صغيرة شاي.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من الأملا البودرة.

طريقة التحضير

يتم نقع الحناء في كوب ماء ليلة كاملة.

بعد ذلك يتم وضع الشاي في نصف كوب الماء الباقي حتى يغلي جيدًا.

ثم يعد ذلك يتم إضافة مغلي الشاي بعد تبريده للحناء.

يتم إضافة الأملا وعصير الليمون وتمزج المكونات جيدًا حتى تتجانس.

بعد ذلك يتم فرد خليط الحناء على الشعر ويترك من ساعة لساعتين ثم يتم غسل الشعر.

هذه الطريقة ينصح باستعمالها مرة واحدة في لشهر فقط.

علاج الشعر الأبيض بالاعشاب الطبيعية

المريمية

تغلى المريمية في قدر كافي من الماء.

ثم تترك لتبرد ويدهن بها الشعر جيدًا من جذوره حتى اطرافه.

بعد ذلك يغسل الشعر بعد مرور ساعتين.

ويمكن استعمال هذه الطريقة مرة كل أسبوع.

ورق الكاري

يضاف ملعقتين زيت جوز هند إلى ورق الكاري ويتم تسخينهم على نار هادئة حتى يصبح لون الورق أسود.

بعد ذلك يترك المزيج ليبرد ثم يفرد على شعر جاف.

وبعد ساعة يتم غسيل الشعر جيدًا.

وينصح بتكرار هذه الطريقة 3 مرات أسبوعيًا.

وفى الختام هذه بعض الطرق والوصفات الطبيعية التي تستعمل في إخفاء الشعر الأبيض بدون صبغة وبطريقة آمنة وفعالة بدون مواد كيميائية ضارة، وبمكونات بسيطة متداولة وطرق تحضير سهلة وغير معقدة.