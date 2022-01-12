جددي سفرتك.. طريقة عمل الباستا فلورا بكل أسرار المطبخ اليوناني لألذ حلوى اقتصادية والطعم روعة

طريقة عمل الباستا فلورا من الوصفات التي تبحث عنها السيدات لتصنعها منزليًا كحلوى مميزة وبسيطة تدخل بها السرور على أسرتها، فهي حلوى شهية تصنع بشكل جميل ومميز يشبه الشبكة، يحبها الكبار والصغار ويفضلون تناولها في أي وقت من اليوم، ويتناولونها كطبق حلو منفرد أو مع المشروب الساخن المفضل أو العصير البارد، وهناك عدة طرق لصنعها في المنزل وسنختار منها أبسط الطرق لعرضها وتقديمها هنا حتى يتسنى لكل ربة منزل أن تعدها في بيتها بمنتهى السهولة وبتكاليف بسيطة ودون عناء.

طريقة عمل الباستا فلورا

3 كوب دقيق.

كوب زبدة لينة.

كوب سكر بودرة.

عدد 2 بيضة.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال.

رشة ملح.

مربى من أي نوع ويفضل مربى المشمش.

طريقة عمل تارت المربى

يخلط الدقيق المنخول مع رشة الملح والبيكنج بودر.

في إناء آخر يتم خفق الزبدة والسكر حتى يتكون خليط كريمي.

بعد ذلك يضاف البيض بالتدريج ومعه برش البرتقال الفانيليا، ويخفق الخليط حتى يختفي البيض.

تضاف بعد ذلك المواد الجافة مع التقليب حتى تمتزج المكونات، ويتم لم العجين فقط بدون عجن.

تغطى العجينة وتترك في الثلاجة ساعة.

ثم تقسم العجينة إلى ثلاث أجزاء.

يتم فرد جزئين في صينية ذات حواف منخفضة مفرود بها ورق زبدة.

بعد ذلك ترفع حواف العجينة حول طرف الصينية، وتفرد المربى فوق العجين.

يقطع الجزء الباقي من العجينة إلى شرائط بعد فرده على سطح أملس.

بعد ذلك توزع شرائط العجين فوق المربى في الصينية، وتغلق الأطراف فوق الشرائط.

توضع في فرن ساخن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبيًا، وتترك لتبرد ثم تقطع وتقدم.

أصل باستافلورا وطرق لتقديمها

يرجع أصل الباستا فلورا لليونان حيث هي أول بلد اشتهر بتقديم ذلك النوع من الحلوى، وإليك بعض الأفكار لتزيين الباستا لورا وتقديمها:-

ويمكن تزيين سطح الباستا فلورا قبل تقديمها بقطع الفواكه الطازجة أو المجففة أو بالكريم شانتيه، وتقدم مع كوب من الشاي أو القهوة المفضلة أو مع العصائر الطازجة المختلفة.

وبهذا نكون عرفنا طريقة عمل الباستا فلورا أو فطائر الباستا فلورا كما يطلق عليها في اليونان التي هي البلد الأصلية لهذه الحلوى اللذيذة، والتي تقدم في الحفلات والعزومات العائلية، ويتم صنعها بطريقة بسيطة وسريعة وغير مكلفة.