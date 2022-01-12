مسحة من أفضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة وتنعيمها نتيجتها جبارة في تبييض الوجه

كريم طبيعي لتفتيح البشرة، يسعى الكثير ليحصلوا على بشرة فاتحة وبيضاء ويوجد الكثير من الطرق التي تستخدم لهذا الغرض، ويمكن استخدام كريمات التجميل الموجودة في الأسواق أو استخدام العلاج الطبيعي، سوف نتعرف على الطرق الطبيعية التي يمكنها تفتيح البشرة وتكون آمنة بشكل كبير عن تلك المنتجات الكيميائية بأنواعها المختلفة.

مسحة من أفضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة

إليك أبرز وصفات تفتيح البشرة:-

كريم الكركم والصندل واللوز والزبادي والزعفران

يعتبر الكركم من العلاجات المستخدمة قديمًا لمشاكل الجلد المختلفة، حيث يمكن استخدام بعض المكونات الأخرى التي تعتبر كريمات ليلية فعالة في تفتيح درجة لون البشرة إذا تم استخدامها بشكل منتظم وذلك مثل الصندل والزعفران اللذان لديهم الكثير من الفوائد وأيضًا الزبادي الذي يعطي للبشرة نعومة واللوز يعطي لها العناصر الغذائية، والطريقة هي:

المكونات:

عدد 7 إلى 8 حبات من اللوز.

نصف كوب زبادي.

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.

ملعقة واحدة صغيرة من الصندل.

عدد 4 إلى 5 قطرات من الليمون.

عدد 3 إلى 4 عيدان من الزعفران.

طريقة التحضير:

نقوم بنقع اللوز من الليل حتى الصباح ونقوم في الصباح بتقشيره ونقوم بطحنه ناعمًا لعمل العجينة.

نضيف زبادي وكركم والليمون والصندل والزعفران إلى اللوز ويمزجوا جميعهم جيدًا حتى تكون ناعمة.

نضع المزيج في علبة زجاجية داخل الثلاجة ويمكن أن يترك لمدة أسبوع إذا كان بارد.

كريم عصير ليمون وعسل ولبن

الليمون يحتوي على أحماض طبيعية يمكنها إزالة الجلد الميت عن الجلد ويعتبر عامل تبييض، لكن اللبن فيقلل من حموضة الليمون ويقوم بتهدئة البشرة وتبريدها، والطريقة هي:

المكونات:

عصير ليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من اللبن العادي.

إثنين من الملاعق الكبيرة عسل.

طريقة التحضير: