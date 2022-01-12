بوش اللبن.. طريقة عمل السمنة البلدى من الحليب لأحلى زبدة فلاحي وسمنة ريحتها لآخر الشارع

السمنة البلدى من الحليب، يتم استخراج السمن البلدي من الحليب حيث أنه يستخلص من القشطة التي تكون علي وش الحليب، وتعد السمن البلدي من أفضل أنواع الدهون التي يفضل أن يتم طهو الطعام بها، حيث أنها غنية بالكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما أن هناك العديد من الطرق التي يتم استخراج السمن الفلاحي من الحليب بها سنتعرف عليها.

السمنة البلدى من الحليب

كل ما نحتاجه لكي نقوم بعمل السمن البلدي من الحليب هي القشطة التي نستخلصها من وش الحليب، وذلك عن طريق القيام بغلي كمية كبيرة من اللبن، ثم قومي بوضعها في الثلاجة بعد ان تبرد، وعندما تخرجينه ستلاحظين أن القشطة قد تكونت على وجه الحليب، تقومين بنزعها بأكملها حتى تستخدمينها في صنع السمن البلدي.

خطوات طريقة عمل الزبدة البلدى من الحليب

قومي سيدتي بعد تجميع كمية مناسبة من القشطة، بالقيام بتقليب القشطة دائريا باستمرار مع وضع معلقتين كبار من الملح مع التقليب ليتم مزجهم.

استمري بتقليب القشطة دائريا حتى تحصلين على شكل القشطة الذي سيتحول الي دائريا او على شكل كوره.

يمكن التقليب علي النار الهادئة ويمكن دون استخدام النار نهائي.

ستحصلين على نفس النتيجة في كلتا الحالتين.

اثناء التقليب ستجدين ان الماء فصل عن القشطة.

وستجدين ان هناك تجمعات اسفل الوعاء تسمي بالشرش.

اما القشطة فتتشكل على هيئة كرة بيضاء دائرية.

طريقة تحويل الزبدة الى سمن بلدي

يتم رفع الزبدة الي التي كوناها على النار مع خفض حرارة النار، ونتركها علي النار لمده لا تقل عن ساعه.

يجب مراعاة أن يتم تقليب الزبدة من آن إلى آخر وإزالة ما يطفو على الوعاء من الأعلى.

بعد أن تنتهي الساعة التي قمنا بتحديدها، قومي بإزالة الوعاء بعيد عن النار ونتركها جانبا حتى تهدأ.

قومي باستخدام المصفاة بتصفية السمن البلدي، وتوضع في عبوة بلاستيكية ذات غطاء محكم مناسب.

يمكن إضافة ما يسمى بتحويجه السمن البلدي، من أجل الحصول على رائحة السمن البلدي الجميلة.

انتهينا من الحديث عن كيفية صنع السمنة البلدي من الحليب، وكيفية تحويلها من زبده او سمنه بواسطة القشطة، التي نجمعها من اللبن والي لقاء اخر في معلومه وطريقه جديده.