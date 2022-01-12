بلدي ولا صيني.. طريقة تنظيف الممبار بسهولة والتخلص من الزفارة وكيف تفرقي بين أنواع الممبار المختلفة

طريقة تنظيف الممبار من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه من أكثر الأكلات المفضلة لدى البعض، لذا يمكن أن نهتم بنظافتها جيداً، والتخلص من روائح الزفارة، حيث ينظف عند شرائه وينقع في ماء وخل لفترة، واليوم سنخبركم بأهل طرق تنظيفه.

طريقة تنظيف الممبار

إذا وجدت به قطع الدهون البيضاء يمكنك الاستغناء عنها وقطعيها بالسكين.

يمكنك تقطيع الممبار لقطع صغيرة حتى يسهل من عملية تنظيفه ثم القيام بفركه وشطفه بالماء.

يوضع الممبار في كمية من الماء بها خلى ثم يترك لفترة حتى تتخلص من الزافرة.

تستخدم السكينة في إزالة الطبقة الخارجية للممبار.

ثم نضع الممبار في ماء خل لفترة بعد إزالة الطبقة الخارجية منه.

ثم نقوم بشطفه تحت الماء مرة أخرى حتى ينظف الوجه الآخر من الممبار.

بعد قلب الممبار على الوجه الآخر يمكنك أن تكرر عملية التنظيف حتى يعطى شكل ورائحة ويبقى لونه أبيض.

طريقة نقع الممبار

يتم وضع الممبار على الجانب الآخر.

بعد ذلك يتم تقطيعه إلى أجزاء صغيرة.

ثم باستخدام السكينة يتم تغليفه على الأصابع وتنظيفه بعد القلب في حركة مستمرة.

بعد ذلك يوضع الممبار داخل الماء العادي مع القليل من الخل والفلفل الأسود والبصل المقطع.

وبعد ربع ساعة ستلاحظين اختفاء رائحة الزفارة تماماً.

طريقة قلب الممبار

يقلب الممبار باستخدام عصا الشيش طاووق، عصا الشيش تساعد في حمل الممبار دون قطع ولكنها تفضل التقطيع للمساعدة في التنظيف بسهولة، ويفضل أن يتم التنظيف تحت الماء ثم نقوم بوضعها داخل الماء وإضافة الخل والقليل من الدقيق وتركه من 10 إلى 20 دقيقة.

سبب اختلاف ألوان الممبار

يرجع اختلاف ألوان الممبار الى اختلاف أنواع أكلات الذبيحة، من الأحسن عدم قطع كل الدهون ولكن يمكن الاحتفاظ بجزء من الدهون داخل الممبار، حيث تمنح الطبقة الدهنية الممبار الطعم المميز، لذا يختلف الخليط من شخص إلى أخرى خصوصاً عند ربات البيوت الكثير يفضل ملئ الحشو بالأرز المضاف إلى اللحم المفروم، ويوجد نوعين من الممبار ممبار بلدي وممبار صيني الأفضل البلدي لأنه يعطي طعم ممتاز ولكن الصينى يعد خالي من الدهون أما البلدي يحتوى على نسبة دهون قليلة ويعد سميك وذات حجم كبير.

اخيراً قد وضحنا طريقة تنظيف الممبار طرق كثيرة ومتعددة وسهلة وبسيطة لازالة نسبة الزفارة والدهون ويمكن التنظيف فى البيت ليس شرطا تنظيف الممبار عند الجزار.