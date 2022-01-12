وداعاً للملل.. أسهل طريقة لتقشير الثوم بسرعة رهيبة مهما كانت الكمية للطبخ أو للتخزين

أسهل طريقة لتقشير الثوم، يبحث الكثير من السيدات عن طرق سهلة لتقشير الثوم حيث أن بعض السيدات ترى أنها صعبة حيث انها تحتاج الى تقشير كميات وتخزينها من فصل إلى آخر، وهناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها التقشير و نستعرض بعضا منها.

أسهل طريقه لتقشير الثوم

هناك الكثير من الطرق التي تنتشر على الإنترنت من أجل تقشير كمية كبيرة من الثوم سواء كان للسيدات التي تقوم بشراء كميات لتخزينها أو للنساء من الذين يعملون في وظائف أخرى وليس لديهم وقت للجلوس وتقشير الثوم لذلك سنقدم لكم اسهل طرق لتقشير الثوم.

تقشير الثوم عن طريق الهز

قومي بإحضار اثنين من الأواني المعدنية العميقة.

قومي سيدتي بوضع فصوص الثوم في الإناء الاولي وقومي بتغطيته بواسطة الإناء الثاني.

ثم قومي بهز الإناءين بسرعه لمده لا تقل عن 20 ثانية حتى تتأكدين أن فصوص الثوم قامت بخبط ولمس جدران الإناء بقوه من الداخل.

انظري الآن ستجدين بأن القشرة تمت إزالتها من الثوم.

طريقه تقشير الثوم بالمايكرويف

وتمم بسهولة ويسر عن طريق وضع كمية الثوم في المايكرويف وتشغيله لمدة 15 ثانيه فقط.

عند اخراج الثوم ستلاحظين ان كل الثوم اصبح هشا قليلا مما يجعل انه من السهل القيام بتقشيرها بسرعه.

طريقه تقشير الثوم بالمطرقة

يجب أن تقومي سيدتي بفصل جميع الفصوص من الرأس ووضعها في قطعة من القماش.

ثم قومي سيدتي بضرب فصوص الثوم بالمطرقة عدة ضربات ورا بعضهما.

ثم قومي بإزالة القماشة ستجدين أن القشرة أصبح من السهل التعامل معها وإزالتها عن فصوص الثوم بسهولة.

طريقه تقشير الثوم باستخدام الماء

يتم عن طريق وضع فصوص الثوم بعد إبعادها عن الرأس في الماء البارد لمدة لا تقل عن 7 دقائق.

قومي بتقليب الثوم بواسطة الملعقة جيدا بشكل دائري قليلا.

قومي بإزالة فصوص الثوم من الماء وازيلي باقي القشرة من على فصوص الثوم باستخدام يديك.

الي هنا نكون قد انتهينا من كتابه مقالنا الذي تحدثنا فيه عن أسهل طريقه لتقشير الثوم وتحدثنا عن بعض الطرق الأخرى التي يمكن باستخدامها نزيل الثوم بسهولة حتى نساعد ربات البيوت على التخلص من الأشياء الصعبة بسهولة مثل تقشير الثوم.