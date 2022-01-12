نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو أكبر من 25.. طريقة عمل كريم مرطب طبيعي ومغذي لكل أنواع البشرة يعالج التجاعيد ويحفز الكولاجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم مرطب طبيعي من أهم وصفات العناية بالبشرة، فالبشرة المرطبة دائماً لا تظهر فيها مشكلات أو حبوب أو تجاعيد، لذا يجب الاهتمام بترطيب بشرتك سواء داخلياً عن طريق شرب كميات كافية من الماء، أو استخدام الكريمات المرطبة، ويجب تجنب استخدام المواد الكيماوية لما فيها من مواد ضارة شديدة على الجلد، لذا يجب استخدام كريمات طبيعية لترطيب البشرة.

طريقة عمل كريم مرطب طبيعي

يمكنك صناعة كريم المرطب فى البيت وتكاليف قليلة جداً ونتائج فعالة مثل نتائج ماسك الخميرة المذهلة، أو ماسك القهوة الذي يساعد في علاج التجاعيد.

المكونات

عسل بمقدار نصف معلقة.

دقيق أرز بمقدار ملعقة كبيرة.

خيار مبشور بمقدار ملعقة كبيرة.

ملعقتين من الفازلين.

عصير نصف ليمونة وللبشرة الحساسة نستغني عن هذه الخطوة.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات جيداً.

بعد ذلك نضع الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة حتى ينشف ويجف.

ثم نقوم بغسل البشرة مع التكرار أسبوعيا مرة أو مرتين.

ماسك مقشر للوجه

قبل استخدام أي مرطب للبشرة ينصح الأطباء بتقشيرها للحصول على أفضل النتائج.

المكونات

قطرات قليلة من زيت زيتون.

ماء بمقدار كوب.

سكر خشن بمقدار ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

أولا نقوم بمزج المكونات جيداً زيت الزيتون والماء والسكر الخشن.

بعد ذلك نقوم بعصر المكونات بواسطة منديل أو قطعة قطنية من القماش أو قطعة قطن.

ثم نقوم بتوزيعها على البشرة وتترك لمدة عشر دقائق.

تشطف بالماء البارد.

ماسك مرطب ومغذي للوجه

طريقة عمل كريم مرطب طبيعي للبشرة الدهنية بالحليب

المكونات

قليل من عصير الليمون.

حليب بمقدار ربع كوب.

طريقة التحضير

نخلط المكونات عصير الليمون مع ربع كوب اللبن جيداً.

نضعه على الوجه لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً.

يكرر مرة في الأسبوع.

كريم مرطب ومغذي للوجه

المكونات

بتلات الورد بمقدار كوب.

ماء ورد مقدار كمية مناسبة للماسك.

هلام الصبار بمقدار كمية قليلة.

طريقة التحضير

نقوم بخلط ماء الورد المحضر مع بتلات الورد فى طبق على النار ونغليه.

إزالة الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نضيف إليه هلام الصبار.

ثم نضعه على الوجه ونتركه يوما كاملا.

ترطيب البشرة الجافة

نعلم جيداً إلى ضرورة الترطيب الدائم للبشرة الجافة وما تحتاجه من ترطيبات، وإليكم طريقة عمل كريم مرطب للبشرة الجافة باللوز

المكونات

زيت زيتون أو زيت السمسم بمقدار ملعقة كبيرة.

كريمة طازجة بمقدار نصف كوب.

حبات لوز بمقدار ست حبات.

طريقة التحضير

نحضر اناء ونضع فيه اللوز على النار.

نتركه حتى الغليان.

ناخذ اللوز وإزالة الماء.

إضافة إلى اللوز الكريمة الطازجة ثم ينقع ليلاً كاملاً.

نضعه على البشرة لمدة خمس دقائق ويكرر مرة كل أسبوع.

واخيراً نكون وضحنا طريقة عمل كريم مرطب طبيعي بالنسبة للبشرة الدهنية والبشرة الجافة والعادية والمختلطة.