للون أزرق ساحر.. صبغ الشعر بالنيلة الزرقاء وفوائدها الرهيبة لأحلى نيولوك وترميم طبيعي للشعر

صبغ الشعر بالنيلة الزرقاء، تعتبر النيلة الزرقاء من الأشياء التي يتم استخدامها منذ القدم في صبغ الاشياء مثل المنسوجات حيث ان له الكثير من الفوائد فهو يطلق عليه اسم الذهب الأزرق حيث انه من الاشياء الطبيعية التي من الممكن أن يتم استخدامها بغرض تغذية الشعر وتغير لونه أيضا للون ساحر مثل الأحمر البرغندي أو الأزرق بجميع درجاته.

صبغ الشعر بالنيلة الزرقاء

تساعد النيلة الزرقاء الشعر على نموه وإعادة بنائه حيث ان لها فوائد طبية كبيرة وتساعد على وقف تساقط الشعر ومعالجته حيث أنها البديل الطبيعي للصبغات حيث انها افضل منها لكونها لا تحتوى على الكيماويات ولكن يجب قبل ان تشتريها ان تقومي باختيار النوع العضوي النظيف.

فوائد النيلة الزرقاء للشعر

تعمل النيلة الزرقاء على التخلص من آثار الشعر الابيض للسيدات والرجال كوصفة صبغ الشعر بالحناء والقهوة.

حيث انه يساعد على استعادة لون الشعر الأساسي لأنه يحتوي علي بعض المكونات التي تساعد علي الحفاظ علي الشعر من الشيب.

زيت الشعر من النيلة الزرقاء يساعد على جعل الشعر رطب وناعم حيث تساعد على عدم هيشانه.

من أهم استخدامات النيلة الزرقاء هي تغيير لون الشعر حيث انه مكون صحي ومثالي ليس به أي مواد كيميائية قد تضر ببصيلة الشعر بل تعززها.

صبغ الشعر أزرق

المكونات:

مسحوق الحنه.

أوراق من النيلة الزرقاء.

معلقه ملح صغيره.

معلقه كبيره نشا.

عصير ليمون يعادل ليمونه واحده.

ماء حسب الحاجة.

صبغ الشعر بدون صبغة

قومي بخلط الحناء مع الليمون مه النيلة الزرقاء مباشره حتي تحصلي علي عجينه ناعمه قليلا.

ثم بعد ذلك قومي بتغطية هذا الإناء حتى الصباح

ثم قومي بتوزيعه على الشعر عن طريق قيامك بتقسيم الشعر الى خصلات متوسطة.

بعد ذلك قومي بتغطية الشعر الحنه من الجذور حتى الأطراف.

ثم اتركيها على الشعر لمدة ساعتين.

بعد ذلك قومي بغسل الشعر وانتظري لتري النتيجة.

ثم قومي بخلط النيلة الزرقاء مع النشا والملح واخلطيهم جيدا.

وزعيه على الشعر ثم قومي بتركه على الشعر طوال الليل.

اغسليه بالماء فقط لمدة ثلاثة أيام حتى ثبات اللون.

انتهينا من مقالنا وتحدثنا فيه عن صبغ الشعر بالنيلة الزرقاء وفوائدها وفيما يتم استخدامها ونتمنى ان نكون قد أجبنا عن جميع تساؤلاتك سيدتي