بوش مكرمش.. اعملى أحلى أرز بلبن في البيت زي الجاهز تماماً

طريقة عمل الأرز باللبن من أفضل الحلويات السهلة التحضير وغير مكلفة، ويمكن أن يتم تقديم الأرز بالحليب للأطفال الذين لا يرغبون في شرب الحليب، ويمكن الابتكار في طريقة التحضير الأرز بالحليب حيث يمكن إضافة بعض المكونات لإضافة نكهة مميزة التي تتمثل في المستكة والفانيليا بالإضافة إلى ماء الورد، يحتوي الأرز بالحليب على قيمة غذائية كبيرة لذلك يصلح كوجبة عشاء أو إفطار، واليوم عبر هذا المقال سنوضح إليكم طريقة عمل الأرز بلبن في البيت على طريقة أشهر المحلات وليناسب الأجواء الباردة التي نعيشها حالياً.



طريقة عمل الأرز بلبن في البيت زي الجاهز



المكونات:

لتر لبن.

كوب أرز.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

ملعقتين قشدة.

ملعقتين كبيرتين نشا.

فانيليا.

خطوات تحضير الأرز بالحليب

يغسل الأرز قبل الاستخدام ويوضع في إناء على النار مع كوبين من الماء حتى الغليان ونقوم بخفض درجة الحرارة حتى ينضج.

نضع الحليب في إناء ونضيف السكر و الفانيليا والقشدة.

نضيف الأرز المسلوق ويترك حتى الغليان ثم نقوم بوضع ملعقتين النشا في نصف كوب ماء.

نضيف النشا إلى اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام.

نسكب الكمية في أطباق التقديم ويتم تزيين الأرز بالحليب بالمكسرات أو حسب الرغبة.

طريقة عمل الأرز بالحليب بالمستكة

كيلو حليب.

كوب أرز.

أربع فصوص مستكة.

نصف كوب كريمة الخفق.

ملعقتين كبيرتين لبن بودرة.

كوب سكر.

ملعقة ماء الورد

خطوات تحضير الأرز بالحليب بالمستكة