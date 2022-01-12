نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة العدس بالسمن الأصفر بالطريقة المصرية طريقة الحجة فيفي دفي نفسك بطبق عدس في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعي موقعكم المتميز ثقفني في مصر والعالم العربي، يبحث الملايين عن الدفئ في جو الشتاء القارس، الحل في عمل شوربة العدس المصرية أرخص أكله تعطيك الفوائد الصحية المطلوبة، والشعور بالدفئ في الشتاء، فالعدس لا يتطلب مكونات غالية الثمن، وغير متوافرة بالعكس فهي موجودة في كل مطبخ مصري في الريف والحضر، لن تحتاجي سوى كوب عدس أحمر وحبة من الطماطم، ويجب أن تكون مستوية وحمراء وليس طماطم حية جامدة، وجزره و4 فصوص من الثوم، وبصلة واحدة وعدد 3 صوابع سمنة صفراء، وتابعي فيما يلي الوصفة السحرية لعمل طبق الشوربة المدهش.

مكونات شوربة العدس المصرية

“كوب من العدس الأحمر جيد النوع، عدد حبة طماطم حمراء مستوية، عدد حبة بصل كبيرة، 4 فصوص من الثوم، عدد 2 جزره صفراء، أهم حاجه في الوصفة السمنة الصفراء، عدد حبة بطاطس كبيرة، ملح وكمون”.

طريقة عمل شوربة العدس

في البداية يجب أن تكون كل المكونات التي تم ذكرها في الأعلى، مكونات مختارة بصورة جيدة وأصناف ممتازة، حتى تحصلي على أفضل النتائج، يجب غسيل العدس بصورة جيدة وتصفيته، وتقطيع كل المكونات السابقة ترنشات كبيرة وليس بشر بالمبشرة، ملحوظة لا يجب وضع السمن في هذه المرحلة السمن أخر شيء في التحضير، وبعد التقطيع ضعي المكونات في إناء وضعيه على النار مدة لا تزيد عن ربع ساعة مع التقليب المتقطع كل دقيقتين، حتى لا يتم التصاق المكونات بقاع الإناء.

طريقة تحضير شوربة العدس

بعد أن يتم تسوية جميع العناصر السابقة يجب خلطها جيداً في الخلاط، حتى يتم تأكيد التجانس بين جميع العناصر، وبعد الخلاط نأتي إلي أهم خطوة للحصول على شوربة عدس متميزة ومختلفة ضعي الخليط على النار مرة ثانية، أوتركيه حتى يغلي وضعي قدر مناسب من الملح الأبيض الناعم، وفي هذه المرحلة يأتي دور السمن الأصفر وهي “سر الصنعة”، التكاية إلي هتفرق معاكي جامد ضعي 3 صوابع سمن أصفر من النوع الجيد على النار الهادئة، حتى يتم تسيحها نار هادئة حتى لا يتغير اللون للسمنة والطعم أهم حاجه، ثم بعد ذالك ضعي السمن السائح على شوربة العدس وقلبي جيداً مدة دقيقة واحدة، ثم ضعي الكمون بعد السمن، وتمتعي بأفضل طبق شوربة عدس مع تحيات الحاجة فيفي ملكة شوربة العدس.