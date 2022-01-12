نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول والنشا.. أقوى خلطة لتبييض وشد الوجه خلال يومين فقط من الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة وإعادة لها نضارتها من جديد، ومن المعروف أن جميع الفتيات تهتم دائماً بمظهرها وتبحث عن كافة الطرق للعناية بالبشرة والشعر، وتعتبر البشرة من أهم الأشياء التي تجذب الآخرين إليها، وعلاوة على ذلك تجد أن هناك العديد من الكريمات تساعد على تفتيح البشرة ولكن تجد منها يسبب آثار بالغة بالبشرة، لذلك تجد كريم بانثينول من الكريمات الخفيفة والمعروفة بأنها ذات فاعلية في ترطيب وتنعيم البشرة، من جانب آخر تجد أن النشا من الأشياء التي تدخل في الكثير من الوصفات العناية بالبشرة، وعند وضع كريم بانثينول إلى النشا تزداد فعالياتهم وتصبح نتائجهم سريعة، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة استخدام كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة وترطيبها.

كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة

يبحث الكثير من السيدات عن طريقة استخدام كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء، وتتمثل الطريقة في الآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين من الحليب البودرة.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة التحضير في الآتي:

إحضار وعاء ونضع به جميع المكونات التي تم ذكرها، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً.

قومي بوضع الكريم على الأماكن التي تريدين تفتيحها سواء كانت من الوجه والرقبة أو اليدين والرجلين وكذلك عقل الأصابع والركب والأكواع.

اتركي الكريم على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، أو يمكن تركه على البشرة من المساء حتى صباح اليوم التالي لتحصلي على نتائج مبهرة.

استمري في تدليك البشرة حتى تمتصه البشرة.

اغسلي الأماكن التي تم وضع عليها الكريم جيداً بالماء الفاتر والغسول للتخلص من آثار الخليط، ثم يتم تجفيف البشرة بعد ذلك.

وهكذا نقوم وصلنا إلى نهاية المقال وتعرفنا من خلاله طريقة استخدام كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد التي تعاني منها الكثير من السيدات، وبذلك تصبح البشرة ذات إشراقه وحيوية ولا توجد بها أي تصبغات أو جفاف، ومع الاستمرار الدائم سوف تلاحظون أن البشرة أصبحت مميزة للغاية.