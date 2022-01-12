طريقة عمل أصابع الجلاش الحلو بالمكسرات بمكونات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الجلاش الحلو، يعد من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة دون بذل جهد، كما تعتبر الحلويات من أهم الأصناف المفضلة عند الكثير، من الممكن تحضيره بكثير من الطرق كما أن له كثير من أنواع الحشو المختلفة مثل المهلبية الشوكولاتة أو الكريمة أو يمكن تحضيره سادة، يتم تقديمه في عديد من المناسبات مثل الأفراح وأعياد الميلاد وفي العزومات أيضاً، لذا سوف نقدم لكم في مقالنا هذا طريقة عمل الجلاش الحلو بأسهل الوصفات فتابعونا.

طريقة عمل الجلاش الحلو

نقدم لكم مكونات الجلاش الحلو مع حشوه بالمكسرات وجوز الهند (حسب الرغبة) وإليكم المقادير وطريقة التحضير البسيطة التي قد لا تحتاج لبذل مجهود ولا مكونات كثيرة بل مكوناتها موجودة في كل مطبخ.

المقادير:

لفه جلاش بما يعادل نصف كيلو من الجلاش.

كمية مناسبة من جوز الهند للحشو.

حوالي ملعقتين من السكر الأبيض.

كمية من السمن يمكن استبداله بالزيت.

المكسرات حسب الرغبة.

شربات للجلاش.

طريقة التحضير

أول خطوة يتم تسخين الفرن على درجة حرارة لا تزيد عن ١٨٠درجة مئوية.

نقوم بتجهيز صينية مناسبة ويتم دهنها بطبقة خفيفة من السمن.

بعد ذلك يتم إحضار الجلاش ويتم فرد ورقتين فوق بعض وبعد ذلك يتم دهنهم بالسمن ويضاف إليه جوز الهند بعد خلطه بالسكر وبعض أنواع المكسرات المفضلة.

ثم نبدأ في لف ورق الجلاش على شكل اسطواني ثم يتم تقطيعها أصابع طولية بالتساوي.

نقوم بتكرر نفس الخطوات حتى يتم الانتهاء من الكمية الموجودة.

بعد ذلك يتم وضع أصابع الجلاش في الصينية التي تم تجهيزها ونقوم بدهن الجلاش من فوق بالسمن.

نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة عشرين دقيقة تقريباً أو حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن ونقوم بسقيها بالشربات وهي ساخنة، وللحصول على جلاش طري يتم تغطية الصينية أما إذا كنتي تفضلينه مقرمش فلا داعي لتغطيته.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل الجلاش الحلو في المنزل بأقل التكاليف ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.