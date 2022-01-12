لكعوب وردية.. طريقة عمل كريم كعب الهوانم لتنعيم القدمين وإزالة تشققات السنين ستذهلك النتيجة

طريقة عمل كريم كعب الهوانم، حيث ان كريم كعب الهوانم هو العلاج السحري والفعال في علاج التشققات ونعومة القدمين وهى تعد وصفة مغربية، يقوم بإكساب القدم لون جذاب وهو اللون الوردي، مكون من مجموعة من الأعشاب و الدهنيات والزيوت التي تعمل على علاج التشققات والجفاف للقدمين.

طريقة عمل كريم كعب الهوانم

المكونات:

جل الطعام جل صحى لون وردى بمقدار 4 قطرات.

فازلين بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

قطعة بنجر

اناء فارغ.

طريقة التحضير:

نحضر اناء ونغلي به ماء ثم نحضر الاناء الاخر وتوضع فوق الاناء الأول ونضع فيه فازلين بمقدار ملعقتين وقطعة البنجر.

ثم نقوم بتقليب الفازلين حتى يسيح ويأخذ الون الوردي ثم ننشل قطعة البنجر المتبقية.

بعد ذلك نضيف اليه 4 قطرات من جل الطعام اللون الوردي.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعه على القدمين.

يكرر مرتين فى الأسبوع.

اهمية كريم كعب الهوانم

يعالج تشققات الجلد والقدمين.

يعمل على ازالة الجلد الميت.

يعطي البشرة اللون الوردي الفاتح الجذاب.

كما يعطي ملمس ناعم.

طريقة عمل باديكير بواسطة كريم كعب الهوانم

يضم كريم كعب الهوانم مجموعة من الأعشاب و الدهنيات والزيوت التي تعمل على علاج التشققات و تعب القدمين.

كما انه يزيل الجلد الميت ويعمل على عملية تقشير وإعادة حيوية للجلد.

يعطي ملمس ناعم ولون احمر طبيعي يستخدمه العرائس لما هو يقدمه من نتائج رائعة.

فوائد كريم كعب الهوانم

يجلب السعادة لمن يستخدمه والهدوء والاسترخاء عند استخدامه لما فيه من ملمس ناعم ولون وردى جذاب.

يعطى الوجه النضارة والحيوية عند استخدامه.

ترطيب القدمين من التشققات.

طريقة استعمال أخرى كريم كعب الهوانم

نقوم بوضع القدمين في ماء دافئ بشور جل مع الفرك بحجر طبى.

ثم قومي بعد ذلك بتنظيفها جيداً، مع الدهان بكريم ترطيب وارتداء الجوارب.

مع التكرار 3 مرات في الأسبوع، ستجدى نتيجتها الرائعة من نعومة وإزالة التشققات.

في الختام نكون وضحنا طريقة عمل كريم كعب الهوانم من البيت والفائدة من استخدام الكريم، يعطى الكريم اللون الجذاب والملمس الناعم يعيد للبشرة حيويتها من جديد والشكل الرائع كبشرة الأطفال، يمكنك التخلص من التشققات الموجودة في القدمين والاستمتاع بشكل قدميك بواسطة كريم كعب الهوانم، مقارب من الاستخدام كريم دم الغزال في النتيجة و النعومة والملمس الناعم وعلاج تشققات البشرة.