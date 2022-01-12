طريقة عمل الفول المصري المدمس في البيت على طريقة جدتي الحاجة فيفي هنفطر أيه فول مدمس سخن

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفول المصري المدمس في البيت، من أهم الأكلات الشعبية المصرية لا يخلوا بيت في مصر من الفول، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع في العالم أرتفع سعر ساندوتش الفول إلي 5 جنيهات في بعض المحلات، وأقل سعر 3 جنيه مما يجعل المواطن البسيط الذي يحتاج من 2-3 ساندوتش في الفطار لا يقدر على شراءه، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم طريقة عمل الفول المدمس بصورة بسيطة وتكاليف رخيصة، فالفول من الأكلات الرئيسية مثل طبق شوربة العدس المصري في الشتاء، وهو الفطار لكل الشعب المصري سواء غني أم فقير، طبق الفول في الصباح وكفى يشبعك طول النهار ويجعلك زي الحصان، في الشغل في الغيط أو المصنع أو أي مكان تعالى أعرفك سر طبق الفول.

طريقة عمل الفول المصري

في البداية يجب أن يكون أساس الطبق جيد وأساس طبق الفول الممتاز، هو الفول الجيد البلدي الذي يستوى بسرعة وهو أهم خطوات عمل طبق فول مميز بعد انتقاء الفول، يجب تنقيته من أي شوائب للتأكد من أنه لا يوجد به أي نوع من الشوائب، ثم يتم نقع الفول في الماء لمدة لا تقل عن 10 ساعات، وخلال الساعات أل 10 قومي بتغير الماء مرة أو مرتين، والسبب في نقع الفول حتى لا يأخذ وقت كبير في التسوية ويخرج بالشكل المطلوب.

طريقة تسوية الفول المدمس

بعد نقع الفول قومي بوضعه في “القدرة” المحكمة الغلق وضعي المكونات التي تجعل طبق الفول باللون الذي تريه في عربات الفول في الشارع، أيه هي المكونات واحد معلقة كبيرة من العدس الأحمر، عدد حبة طماطم متوسطة الحجم وتكون مستوية وحمراء، حتى تعطي الفول اللون الأحمر الجميل، عدد 2 فص توم، قومي بتقطيع جزرة طرنشات وضعي قطعتين أو ثلاثة وتكون الجرزة ذات لون داكن أحمر.

الفول المدمس المصري

السر فين في طبق الفول أقولك السر في إنك تهدي النار على الفول قدر المستطاع، الفول يحتاج ووقت لا يقل عن 6 ساعات إلي 8 ساعات للتسوية الصحية، وخلال تلك المدة يحتاج إلي تزويده بالماء، وهنا سر الصنعة الماء يكون بيغلي، عند وضع الماء المغلي قم بعدها مباشراً بالتأكد من غلق القدرة بإحكام، حتى لا يسود الفول نتيجة تعرضه للهواء، وبالهنأ والشفى ودعواتكم للحجة فيفيي ملكة الأكل الشعبي أم المصريين بالصحة والعافية.