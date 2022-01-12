بانيه الدجاج المقرمش بدون حليب او بيض و بطعم مميز وطريقة سهله بدون مايفك منك ابدا

بانيه الدجاج المقرمش من أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها بشكل مستمر بالأخص في التجمعات و المناسبات وهذا لانها من الاكلات الاقتصادية جدًا و المحببة لدي كافة الأطفال، ولكن هناك مشكلة تواجه كافة السيدات والأمهات وهي أن البانية يفك دائماً منهم اثناء القلي وهذا لأنهم يحضرونها بطريقة غير صحيحة، لهذا سنقدم لكم اسهل طريقة لعمل بانيه الدجاج المقرمش و سر التتبيلة التي تضاف اليها.

مقادير بانيه الدجاج المقرمش

البانية من اكثر الوجبات السريعة التي من السهل جداً أن تقومى بتحضيرها في وقت سريع جدًا، وسنقدم لكم مكونات تحضيره وهي:

نصف كيلو من صدور الدجاج البانيه.

ربع كوب من الخل الأبيض.

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير طبقة التغليف

كوب ونصف بقسماط ناعم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

3 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

طريقة عمل بانية الدجاج

سنقدم لكم اسهل طريقة لعمل بانيه الدجاج المقرمش والخطوات هي: