نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بانيه الدجاج المقرمش بدون حليب او بيض و بطعم مميز وطريقة سهله بدون مايفك منك ابدا في المقال التالي
بانيه الدجاج المقرمش من أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها بشكل مستمر بالأخص في التجمعات و المناسبات وهذا لانها من الاكلات الاقتصادية جدًا و المحببة لدي كافة الأطفال، ولكن هناك مشكلة تواجه كافة السيدات والأمهات وهي أن البانية يفك دائماً منهم اثناء القلي وهذا لأنهم يحضرونها بطريقة غير صحيحة، لهذا سنقدم لكم اسهل طريقة لعمل بانيه الدجاج المقرمش و سر التتبيلة التي تضاف اليها.
مقادير بانيه الدجاج المقرمش
البانية من اكثر الوجبات السريعة التي من السهل جداً أن تقومى بتحضيرها في وقت سريع جدًا، وسنقدم لكم مكونات تحضيره وهي:
- نصف كيلو من صدور الدجاج البانيه.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- كوب من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة ملح.
مقادير طبقة التغليف
- كوب ونصف بقسماط ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- 3 ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملح.
- نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
طريقة عمل بانية الدجاج
سنقدم لكم اسهل طريقة لعمل بانيه الدجاج المقرمش والخطوات هي:
- أولاً نقوم بغسل شرائح صدور الدجاج جيدًا بالماء و الخل الأبيض ثم نقوم بتجفيف صدور الدجاج من الماء.
- بعد ذلك نأتي ببوله كبيرة ونضع بداخلها كوب من الزبادي و نضيف عليها الخل الأبيض وعصير الليمون والتوابل من الثوم البودر والبصل البودر والفلفل الأسود و الملح.
- نخلط كافة المكونات جيدًامع بعضها.
- ثم نقوم بوضع شرائح الدجاج في التتبيلة ونقلبه مع التتبيلة جيدا.
- نقوم بتغطية شرائح الدجاج ونتركها لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك نحضر طبقة التغليف نضع كافة المكونات مع بعضها من الدقيق والبقسماط و الملح و النشا و الثوم البودر والبصل البودر والفلفل الأسود والبيكنج بودر ونخلطهم جيدًا.
- ثم بعد ذلك نقوم باستخراج شرائح الدجاج من التتبيلة ثم نضعها في طبقة التغليف.
- نخلط شرائح البانيه في طبقة التغليف جيدًا حتي تتماسك طبقة على الشرائح.
- نضع شرائح البانيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الاقل.
- بعد ذلك نضع طاسة علي النار ونضيف زيت غزير وعندما يسخن نقوم بوضع شرائح البانية.
- نتركها حتى يتم تحميرة من الجانبين ولا نحركها كثيرا لكي لا تفك.
- نستخرجها من الزيت على مناديل مطبخ ثم تقدم للطعام بجانب المكرونة وبالهنا والصحة.
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