لعشاق الشيكولاتة.. طريقة عمل النوتيلا بمكونات بسيطة لنتيجة مضمونة 100% مش هاتشتريها من بره تاني

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عمر شويل - جدة هناك الكثير من الطرق المنزلية لصنع النوتيلا بشكل لذيذ ويحبه جميع أفراد العائلة، ويمكن صنعها خلاص خطوات بسيطة وسهلة، سنخبركِ طريقة عمل النوتيلا بالتفصيل، ويجب توفير جميع المكونات في تحضيرها للحصول على المذاق المناسب، التي يعشقها الكثير من الأطفال والكبار في العالم بأكمله، ولكن يعود أصلها إلى دولة إيطاليا، وعند أول اكتشاف لها تم اضافة كمية من البندق لتقليل كمية الكاكاو المستخدمة، لأن الكاكاو كان قليل جدا أثناء الحرب آنذاك.

طريقة عمل النوتيلا

قد اشتهرت النوتيلا وأصبحت المفضلة لدي الكثير من الأشخاص وأصبحت تستخدم في صنع الحلويات، ويمكن استخدامها كوجبة الإفطار مع الخبز المفضل، أيضا استُخدمت في الكثير من المشروبات مثل الهوت شوكليت ومشروبات أخرى مشهورة في المقاهي، سوف نتعرف على طريقة تحضيرها بمكونات بسيطة وسريعة.

مكونات النوتيلا في البيت

4 قطع من الشكولاتة بالحليب.

مقدار كوب من البندق المحمص الخالي من القشور.

2 ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من السكر المطحون.

ملعقة كاكاو بدون سكر، خام.

فانيليا مقدار نصف ملعقة.

القليل من الملح.

كوب من جوز الهند.

طريقة تحضير نوتيلا منزلية

ذوبان الشكولاتة في حمام البخار، ثم نضعها حتى تبرد.

بعد ذلك يتم طحن البنق جيدا حتي نحصل على مسحوق ناعم باستخدام المطحنة.

ثم فى إناء نظيف نضع فيه كلا من الزيت والكاكاو والسكر والفانيليا، والملح وجوز الهند جميعا، بالإضافة إلى الشكولاتة ونستمر في التقليب للحصول على القوام المناسب.

بعد ذلك يتم توزيع النوتيلا على برطمان زجاجي ووضعها في الثلاجة.

كيف تصنع نوتيلا بدون بندق

البندق من أنواع المكسرات التي تكون غالية الثمن بعض الشيء لكثير من الأفراد، وربما يكون غير محبب للبعض الاخر، لذلك سوف نشرح لكم طريقة النوتيلا بدون استخدام البندق فيها.

مقادير الشوكولاته النوتيلا

كوب من القشطة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي الصحي.

2 ملعقة من الكاكاو.

5 ملاعق كبيرة من اللبن المجفف.

1 ملعقة من النسكافيه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار نص كوب من السكر المطحون.

ظرف من كريمة الكراميل.

طريقة تحضير نوتيلا منزلية اقتصادية

إحضار إناء نظيف ونضع فيه جميع المكونات ثم نستمر ف التقليب حتي يتم الحصول على القوام المناسب.

يتم وضع الشكولاتة في برطمان زجاجي محكم الغطاء ووضعة في درجة حرارة مناسبة.

من أفضل أنواع الشكولاتة التي أخذت شعبية كبيرة بين الأشخاص ف العالم، جعلت الأشخاص يبحثون عن طريقة عمل النوتيلا على محركات البحث الإلكتروني، وقد ذكرنا بعض الطرق السهلة التي يمكن تجهيزها في المنزل.