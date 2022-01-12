نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خلطة 2 في 1” القهوة مع معجون الأسنان لصبغ الشعر باللون البني البراق والتخلص من شيب الشعر المبكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشيب باللون البني الغامق، اذا كنتي تبحثين عن وصفات لصبغ الشيب اليكي هذا المقال الذي من خلاله يمكنك صبغ الشعر الابيض باللون البني الجذاب، فتختلف طرق صبغ الشعر بالعديد من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تقوم باخفاء الشعر الابيض سريعا هذا ما ترغب اليه الآلاف من السيدات والرجال الذين تعرضوا لظهور الشيب المبكر، واليكي أكثر من وصفة مختلفة جميعها ناجحة بدون اضافة أي مواد كيمائية.

صبغ شيب الشعر باللون البني باستخدام مسحوق القهوة

وصفة القهوة للتخلص من الشعر الأبيض، تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية الهائلة التي تعمل بصورة سريعة على تغطية لون الشعر الأبيض وجعله بني غامق، عن طريق خطوات بسيطة يمكن اعدادها في دقائق، فقط حضري خمسة ملاعق كبيرة من القهوة الخام مع ثلاث ملاعق من النسكافية ويوضع عليهم اربع ملاعق كبيرة من خل التفاع ثم نضيف ملعقة كبيرة من معجون الاسنان الذي يعتبر هو السر في نجاح الخلطة كونه يجعل الخليط يتفاعل سريعا، ثم ضعي المزيج على كامل شعرك، ثم يغطي بفوطة او بكيس لمدة ساعتين او ثلاثة ثم يشطف بالماء الفاتر فقط، تكرر تلك الوصفة مرة كل أسبوعين للوصول إلى النتيجة المرغوبة.

وصفة لصبغ الشيب باللون الاشقر من خلال مسحوق الكركم

إلى عشاق اللون الاشقر الذهبي إليكي تلك الوصفة التي اثبتت قدرتها على تغيير لون الشعر الابيض وصبغة باللون الاشقر الفاتح، عليكي بتحضير كوب من الماء مع ثلاثة ملاعق من مسحوق الكركم مع ملعقة من زيت الزيتون، ثم تخلط المكونات معا، ويوزع الخليط على الشعر ويترك ساعة قبل شطفه بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة من كل شهر، ولنتيجة أقوي يفضل أن يترك المزيج على الشعر ليلة كامل أي يطبق ليلا ويشطف الشعر في الصباح.

طريقة صبغ الشعر الابيض الحناء

تعتبر وصفة الحناء من الوصفات التي تحول وتصلغ لون الشعر من اللون الابيض للون البني الغامق، وذلك يتم حين يتم وضع نصف كوب من الحناء في وعاء ويوضع عليها كوبان من الماء الدافيء ثم تمزج جيدا جدا حتي يتشكل لديكي عجينة لاينة الاستخدام، بعدها تطبق على الشعر ويغطي جيدا بكيس بلاستيك، ويترك حتي يمر ثلاث ساعات تقريباً للحصول على لا لون بني غامق ثم يشطف الشعر بالماء والشامبو.