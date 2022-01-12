نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة تونسية لصباغة الشعر باللون البني بدرجات مختلفة بدون حناء أو اكسجين ومقوية للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات لصبغ الشهر باللون البني هذا ما تبحث عنه أغلبية السيدات والفتيات بالوقت الحالي بالتزامن مع اقتراب ليلة رأس السنة للاستعداد والاحتفال وكنوع من التغيير، ونجد دوما أن اللون البني هو اللون الرائد في مجال الصبغات بمختلف درجاته، ولذلك اليوم شأنا أن نقدم لكل أمراة وفتاة أفضل الوصفات لصبغ الشعر باللون البني الداكن والفاتح والغزالي بمكونات من مطبخك دون الحاجة إلى شراء الصبغات الكيمائية التي ترهق الشعر وتكون بداية الطريق لتلف الشعر والتقصف، فلا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية فدعك من الصبغات الأخري.

خلطة لصبغ الشعر باللون البني الفاتح

حين نود أن نقدم وصفات لصبغ الشعر باللون البني الفاتح فلا نجد أقوي من خليط أوراق نبات القراص مع الروزماري وإضافة عليهم المريمية، حيث كل من تلك تعتبر مساعد قوي في صبغ الشعر باللون البني، فعليكي فقط أخذ كمية متساوية من المكونات الثلاث ويضاف إليهم كوبان من الماء في وعاء ويوضع المزيج على النار ويترك حتي يغلي لمدة 20 دقيقة ثم ننتظر حتي يبرد تماما الخليط ونبدأ بعدها بتوزيعه على الشعر بعد تصفيته جيدا، ويترك على الشعر ما لا يقل عن ساعتين قبل أن يغسل بالماء، البارد، تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع أو أكثر حتي الوصول إلى درجة اللون المطلوب.

وصفة لصبغ الشعر باللون البني البندقي

ايضا من الوصفات التي حققت نتيجة سريعة في صبغ الشعر سواء الأسود أو الشعر الأبيض بالون البني البندقي هي وصفة الكاكاو فعن طريق غلى كمية مناسبة حسب طول الشعر لمدة عشرة دقائق ثم تترك على جانب حتي تبرد ويفضل يضاف إليها اربع ملاعق من القهوة أو النسكافية لزيادة من غمقان اللون، ثم يترك المزيج بعد توزيعه على الشعر لمدة ساعتين وبعدها يشطف بالماء البارد.

وصفة لصبغ الشعر باللون الاحمر

يعتبر ايضاً من انواع الصباغات الطبيعية للشعر هو الشمندر الذي يحتوي على اللون الأحمر ويعطيك لون مميز من اول استخدام وهناك طريقتين لتطبيق وصفة الشمندر وهي غلى كمية من الشمندر ويترك حتى يبرد ثم يوزع على الشعر وبعد مرور ساعتين يشطف خل التفاح أو الطريقه الثانية وهي نقع كمية من الشمندر ويفضل يترك قليلا وفي الصباح يصفها ويطبق على الشعر ويشطف بنفسك ذات الطريقة، عليك تكرار تلك الوصفة مرة من كل اسبوع للحفاظ على اللون المطلوب.

يمكن ايضا تغطية الشيب باللون الأصفر عن طريق وصفة عصير الليمون التي تعمل سريعا على تغيير بون الشعر وتحويله من الشعر الأبيض الي الشعر الاصفر من خلال توزيع كمية من عصير الليمون على الشعر مع التدليك المستمر ثم يتم الجلوس في مكان مشمس لمدة 30 دقيقة حيث تساعد الشمس على تسريع عملية صبغ الشعر الأبيض بعصير الليمون، ثم يشطف الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر، تكرر العملية مرة من كل أسبوع.