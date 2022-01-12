زي كنتاكي.. طريقة عمل الكول سلو الأصلية بكل أسرارها لطعم مظبوط 100%

طريقة عمل الكول سلو تعد من أسهل طرق عمل السلطات كما أنها تعتبر من افضل السلطات التي تقدم في المطاعم ودائما ما تقدم مع الدجاج المقرمش أو البانيه ويعتبرها الكثير من الأمهات وربات البيوت كطبق جانبي يمكن الاستعانة به بجانب جميع الأكلات والأطباق الرئيسية.

طريقة عمل الكول سلو

اختلفت طرق عمل الكول سلو فمنها ما يتم عملها بالمايونيز ومنها لا يضاف إليها المايونيز و سنتعرف اليوم عن اسهل طرق اعداد سلطة الكول سلو مثل المطاعم بطريقه سهله حتى نسهلها على ربات البيوت لكي تجعل عائلتها تسعد بالأطعمة المختلفة.

طريقه عمل سلطة الكول سلو الأصلية

نعرض طريقة كول سلو كنتاكي الاصلية كالتالى:

قومي بإحضار حبه من الملفوف الأخضر وقومي بتقطيعها ناعم ثم أضيفي إليها حبتين من الجزر المبشور أيضا.

بعد ذلك قومي بإضافة 6 ملاعق من السكر الأبيض إلى الملفوف ويتم تقليبه بصورة مستمرة حتى يتم خلط الملفوف مع السكر ومزجه جيدا.

ستلاحظين أن ذلك المزيج انزل قليلا من السوائل الناتجة من المزج نقوم بتصفية تلك السوائل ووضعها في وعاء آخر.

يتم مزج 3 ملاعق من المايونيز مع كوب من اللبن ورشه ملح ورشه فلفل بجانب ال3 ملاعق من الخل الأبيض.

بعد ذلك يتم وضع المكونات السابقة بعد تمام تجانسها إلى الملفوف والجزر

ثم بعد ذلك يتم تغطية السلطة ووضعها في المبرد لمدة ساعة ألا ربع ثم يتم تقديمها بالهنا والشفا.

طريقه عمل سلطة الكول سلو بدون مايونيز للريجيم

يتم عمل سلطة الكول سلو الخاصة بالريجيم من دون استخدام سكر أو مايونيز.

نكرر فيها نفس الطرق السابق تحضير الكول سلو بها ولكن تبديل اللبن العادي بلبن خالي الدسم واستبدال السكر بملعقة عسل نحل.

وبعد ذلك يتم مزجهما ووضعهما على الملفوف أيضا حتى تحصلين على السلطة المطلوبة كطبق جانبي.

وفى الختام وصلنا إلى آخر مقالنا وقد تحدثنا فيه عن طريقة عمل الكول سلو العادية. و طريقة سلطة الكول سلو للريجيم وقمنا بتسهيل الأمور على ربات البيوت. من اجل معرفة طرق تحضير سلطة الكول سلو بكل سهوله، حتى يتم إضافتها إلى السفرة لكي تضيف إلى سفرتك الشكل الجمالي المطلوب حتى تقومي بإسعاد عائلتك.