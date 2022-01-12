نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري يساعد علي التخلص من رائحة الثوم والبصل في الفم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الثوم من أهم المواد الطبيعية المليئة بالفيتامينات والمعادن، وله الكثير من الفوائد الهامة جدًا ويعتبر علاج صحي وأمن للعديد من الأمراض والمشاكل، ولكنه له رائحة نفاذة وقوية، وعند تناوله فقد يؤدي إلى انبعاث رائحة غير مرغوب فيها من الفم، مما قد ينتج عنه الاحراج الشديد، وهذه اللائحة يصعب التخلص منها حتى بعد غسيل الاسنان والفم، ولذلك سوف نتعرف على أهم الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من رائحة الثوم المزعجة من الفم.

طريقة التخلص من رائحة الثوم الكريهة من الفم

يوجد بالفعل بعض الوصفات الطبيعية وهي عبارة عن مواد طبيعية عند تناولها قد تساعد في القضاء على رائحة الفم الكريهة، واستبدالها برائحة منعشة وجميلة، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

تناول البقدونس

البقدونس من أكثر المواد الطبيعية التي له دور فعال في التخلص من أي رائحة كريهة تنبعث من الفم سواء كان بسبب الثوم أو غيره، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من مادة الكلوروفيل التي تعطي رائحة منعشة وجميلة للفم ويتم استخدام البقدونس من خلال مضغ كمية من البقدونس بعد تناول الثوم مباشرتًا للقضاء على رائحته.

الخردل

الخردل أيضًا له دور فعال في التخلص من رائحة الفم المزعجة، وذلك من خلال تناول بعض حبات الخردل بعد تناول الثوم أو تخفيف ملعقة من زيت الخردل في الماء و استخدامه كمضمضة للفم.

حبوب الشمر

من أكثر المواد الطبيعية التي اخلص الفم نهائيًا وبشكل سريع من رائحة الفم الكريهة، واستبدالها برائحة مميزة، وذلك من خلال مضغ بعض حبات الشمر بمجرد تناول الثوم بشكل مباشر، ومن أهم مميزات بذور الشمر أنها تعطي نتائج سريعة.

حبوب القهوة

قد تبدو من المواد الغريبة، ولكنها بالفعل حبوب القهوة قد تساعد في إزالة البكتيريا التي تتكون لتعطي الراپكو الكريهة عند تناول الثوم، وذلك من خلال مضغ بعض حبات القهوة المحمصة.

الليمون

الليمون من المواد الحمضية، والتي يتميز برائحته القوية التي تستطيع التأثير على رائحة الفم الكريهة، والسيطرة على رائحة الثوم، يمنح الفم رائحة الليمون المميزة، وذلك من خلال تناول عصير الليمون أو فرك الاسنان واللسان بنصف ليمونة، بعد تناول الطعام.