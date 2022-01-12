نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بني ولا أشقر.. صبغ الشعر بالكركم والنسكافيه لإطلالة جذابة وشعر قوي بدون صبغة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاع صبغ الشعر بالكركم والنسكافيه في الآونة الأخيرة، واستبدال الصبغات الكيماوية التي تضر بالشعر وتعرضه للتلف والهلاك بوصفات طبيعية، حيث أن استخدام الكركم يعطي لون فعال مع إضافة النسكافيه، وذلك بتكلفة بسيطة ومكونات متوفرة ولا تضر الشعر، ولكن تعطيه الترطيب مع اللون الأقرب من الصبغات الكيماوية

صبغ الشعر بالكركم والنسكافيه

يعد صبغ الشعر بالنسكافية من الأفكار التي تداولتها النساء والفتيات ووضع الكركم يعطي لون قوي ويضاف إليه النسكافيه لزيادة قوة اللون، ولذلك سنقدم لكي بعض الوصفات.

طريقة صبغ الشعر بالكركم

يمكن استخدام الكركم في تغيير لون الشعر مع إضافة النسكافيه وللحصول على لون بني، تتبعي الطريقة كالتالي:

المكونات:

عدد بياض بيضة.

ثلاثة ملاعق كبيرة زيت زيتون.

أربعة ملاعق كبيرة من الكركم.

خمسة ملاعق كبيرة من النسكافيه سريع الذوبان.

أكسجين 6%.

الطريقة:

أحضري وعاء بلاستيكي وضعي به الأكسجين.

ثم ضيفي زيت الزيتون وقلبي جيداً.

بعد ذلك ضعي مزيج من الكركم، والنسكافيه إلى الخليط السابق.

ثم أخفقي بياض البيض وضعيه على الخليط.

بعد ذلك امزجي الخليط للحصول على قوام متجانس.

ثم بعد ذلك قسمي الشعر لخصل صغيرة، و وزعي الخليط بالتساوي من الجذور حتى الأطراف.

بعدها غطي الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو جيداً.

كرري العملية السابقة عدة مرات للحصول على اللون المرغوب فيه.

صبغ الشعر بالنسكافيه وزيت الخروع

يمكن إضافة بعض العناصر التي تجعل من صبغة الشعر بالنسكافية فائدة أكثر ولون جذاب، وللحصول على لون أشقر اتبعي الطريقة كالتالي:

المكونات:

عدد اثنين من بياض البيض.

فنجان صغير من زيت الخروع واللوز.

ستة ملاعق كبيرة من الكركم.

بالإضافة الى ستة ملاعق كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

عبوة أكسجين 9 %.

الطريقة:

في وعاء بلاستيكي ضعي الأكسجين، و فنجان من زيت اللوز والخروع.

ثم ضعي الكركم والنسكافيه، وقلبي جيداً.

في النهاية أخفقي بياض البيضة، وضعيه على الخليط واستمري بالتقليب للحصول على قوام متجانس.

ثم قسمي شعرك خصل صغيرة، ووزعي الخلطة بالتساوي.

بعد ذلك ضعي غطاء بلاستيكي على شعرك مدة تبدأ من 6 إلى 8 ساعات.

كرري الوصفة للحصول على اللون الذي ترغبين فيه.

وفي الختام نكون قد تحدثنا عن صبغ الشعر بالكركم والنسكافيه، وقد عرضنا طرق مختلفة للحصول على لون مميز بدون تعرض بصيلة الشعر للتلف أو الهلاك مع إضافة الزيوت مثل الزيتون واللوز والخروع.