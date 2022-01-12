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عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لعمل كيكة السويسرول في المنزل وبخطوات بسيطة ومذاق متميز - ثقفني
تهتم كل أم بتقديم كل ماهو جديد ومفيد لأولادها خاصتًا في الحلويات نظرًا لحب الاطفال الشديد لها، وهناك طرق مميزة ولها طعم جميل، ومنها السويسرول، وهو محبوب جدًا لدى العديد من الناس، كما يمكن تقديمه للضيافة، أو حتى في المناسبات المختلفة، وسوف نتعرف معًا على خطوات تحضيره بكل سهولة من خلال متابعة المقال.
طريقة عمل السويسرول في المنزل
السويسرول شكل مختلفة الكيكة التي اعتدنا على تحضيرها بشكل دائم، سوف يستمتع بها جميع أسرتك، وطريقة تحضيرها بكل سهولة كالآتي:
مكونات عمل السويسرول
- خمس ملاعق كبار من الدقيق الأبيض الفاخر.
- أربع ملاعق من الكاكاو الخام.
- رشة ملح صغيرة.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- عدد ٥ بيضات متوسطة الحجم، ويتم فصل الصفار عن البياض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب سكر ناعم.
طريقة التحضير
- احضري وعائين متوسطين الحجم.
- أضيف في أول وعاء بياض البيض، ثم احضري المضرب الكهربائي، وقومي بخفقه جيدًا حتى يتضاعف حجمه.
- في وعاء آخر أضيفي صفار البيض مع الفانيليا، والسكر، وايضًا قومي بخفق المكونات مع بعض بسرعة عالية حتى تتجانس ويزداد حجمه.
- قومي بنخل الدقيق، وأضيفي إليه رشة الملح، والبيكنج باودر، والكاكاو الخام.
- اخلطي مكونات الدقيق بالملعقة حتى، تتجانس مع بعض.
- أضيفي الدقيق إلى بياض البيض، وقومي بالخلط مرة أخرى بالمضرب جيدًا لوقت طويل حتى تختلط المكونات تمامًا.
- ثم اضيفي الى هذه المكونات، خليط صفار البيض.
- ايضًا بالمضرب الكهربائي استمري بالخلط بين كل المكونات لعدة دقائق حتى تتجانس مع بعض، ولكن يتم الخلط بسرعة بطيئة جدًا.
- احضري قالب مستطيل منخفض الحواف.
- ضعي به طبقة من ورق الزبدة.
- أضيفي بداخله هذا الخليط، ثم ضعي القالب داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- اتركي الكيكة لمدة ربع ساعة فقط.
- ثم اخرجي القالب من الفرن، واتركيه حتى يبرد قليلًا.
- اقلبي القالب، حتى ينزل منه السويسرول مفرود بنفس الشكل.
- يمكنك حشو السويسرول بالمربى الفراولة.
- أو حشو سويسرول بصوص الشيكولاته السميك.
- لفي السويسرول على الحشو حتى يصبح الفول بالشكل المعروف له.
- ثم قومي بتقطيع السويسرول بالسكينة ليصبح قطع متوسطة الحجم.
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