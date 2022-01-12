أسهل وأسرع طريقة لعمل كيكة السويسرول في المنزل وبخطوات بسيطة ومذاق متميز

تهتم كل أم بتقديم كل ماهو جديد ومفيد لأولادها خاصتًا في الحلويات نظرًا لحب الاطفال الشديد لها، وهناك طرق مميزة ولها طعم جميل، ومنها السويسرول، وهو محبوب جدًا لدى العديد من الناس، كما يمكن تقديمه للضيافة، أو حتى في المناسبات المختلفة، وسوف نتعرف معًا على خطوات تحضيره بكل سهولة من خلال متابعة المقال.

طريقة عمل السويسرول في المنزل

السويسرول شكل مختلفة الكيكة التي اعتدنا على تحضيرها بشكل دائم، سوف يستمتع بها جميع أسرتك، وطريقة تحضيرها بكل سهولة كالآتي:

مكونات عمل السويسرول

خمس ملاعق كبار من الدقيق الأبيض الفاخر.

أربع ملاعق من الكاكاو الخام.

رشة ملح صغيرة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

عدد ٥ بيضات متوسطة الحجم، ويتم فصل الصفار عن البياض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب سكر ناعم.

طريقة التحضير