بسبوسة حلواني بالزبادي بدقيق سميد حلويات شرقية سهلة، البسبوسة أو كيك بسبوسة بالعسل من أشهى حلويات التي تعد في محلات الحلواني وتواجه معظم نساء مشكلة في صنع البسبوسة فتلجأ إلى شراءها من خارج أو شراء كيس بسبوسة الجاهزة وصنعها في منزل ولكن في أغلب الأحيان تكون نتيجة غير مرضية لها فتخرج البسبوسة ناشفة أو جافة أو لا تتشرب العسل كلها مشاكل في تحضر البسبوسة ولكننا اليوم جئنا لكم انجح طريقة لعمل بسبوسة باستخدام مكونات الحلواني بالتفصيل في خطوات بسيطة وستكون لديكم بسبوسة بمذاق هش وقوام غني سهلة لا تحتاج إلى بيض أو مكونات ليست متوفرة في منزل فتابعوا معنا طريقة عمل بسبوسة ناجحة كيك هش يسقى بالعسل لها طعم مميز مختلف عن طعم الكيك العادي جربوها ستنال إعجاب اسرتكم ولن يتوقفوا عن طلبها وتناولها.

بسبوسة حلواني بنفس مكونات الجاهزة بالضبط

نحتاج إلى عدد 2 ونصف الكوب من دقيق السميد. عدد 2 كوب من زبادي. كوب ونصف الكوب من جوز الهند. كوب ونصف من السكر. كوب من السمن بحرارة المطبخ. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. عدد 3 ملاعق صغيرة من بيكنج بودر. رشة صغيرة من بيكنج صودا. رشة صغير من الملح.

مكونات عسل بسبوسة حلواني

عدد 2 كوب من سكر. عدد 3 كوب من الماء. ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. رشة صغيرة من الفانيليا.

تحضير بسبوسة حلواني طرية مقرمشة وطرية من برة

في وعاء يضاف دقيق السميد ويضاف عليها البيكنج بودر المنخول والبيكنج صودا ورشة ملح، تقلب مكونات الجافة معا ويضاف عليهم جوز الهند وتقلب.

ثم يضاف السمن مع اللبن زبادي والفانيليا مع السكر وتخلط مكونات السائلة معا وتضاف إلى دقيق سميد وتقلب من أسفل لأعلى حتى تمتزج من دون تقليب كثير.

حيث أن تقليب كثير في دقيق سميد مع مكونات السائلة يجعل قوام البسبوسة جافة أو قاسي عند تسوية ويجعلها غير قادرة على أن تتشرب العسل.

يدهن صينية البسبوسة بالزيت ويصب عليها مزيج البسبوسة ويسخن الفرن على حرارة 180 درجة وتدخل الصينية الفرن بعد أن يسخن لمدة 10 دقائق.

تدخل الصينية الفرن الساخن وتترك حوالي نصف ساعة حتى تنضج وتخرج من الفرن وتأخذ البسبوسة لون ذهبي من الأطراف وتغلق الحرارة وتشغل الشواية لكي تأخذ البسبوسة لون ذهبي من أعلى.

ثم تخرج البسبوسة من الفرن ويصب عليها العسل الساخن مباشرة وتغطى لمدة خمس دقائق ثم تقطع وتترك حتى تبرد وتقدم بالهنا والشفا.

أسرار نجاح بسبوسة حلواني الجاهزة بنفس الطعم والقوام