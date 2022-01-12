نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة اصنعي صابونة الكبريت الرهيبة للتخلص من حب الشباب في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد صابونة الكبريت الرهيبة للبشرة من مستحضرات التجميل التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة وحب الشباب، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن مستحضرات طبيعية تعمل على معالجة حب الشباب لأنها مشكلة تزعج الكثير من السيدات، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير صابونة الكبريت في المنزل، ايضاً تتكون هذه الصابونة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي مجموعة من الزيوت ومسحوق الكبريت ومكونات آخرى، كما تحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة وأهمها معالجة حب الشباب، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة الكبريت الرهيبة للبشرة.

فوائد صابونة الكبريت للبشرة

هناك عدة فوائد لصابونة الكبريت على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كما يلي:-

تعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة مما يؤدي إلى نعومة البشرة وترطيبها بشكل كبير.

تساعد في تفتيح البقع الداكنة كما تقضي على سواد البشرة وتوحيد لون البشرة.

تعالج حب الشباب والبثور كما تساعد في تنشيط البشرة وتفتيح مساماتها.

تنقي البشرة من الشوائب الضارة على البشرة وتقتل الجراثيم الضارة.

مكونات عمل صابونة الكبريت للبشرة

تتكون صابونة الكبريت من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢٠٠ جرام من محلول الصابون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

نصف كوب من زيت النخيل.

ربع كوب من مسحوق الكبريت.

نصف لتر من الماء.

قفازات مطاط.

نظارات واقية.

ميزان حرارة خاص بالحلويات.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير صابونة الكبريت في المنزل يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-

في إناء عميق على النار نقوم بإضافة الزيوت مع محلول صنع الصابون ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء مع التحريك، ثم نضع مقياس الحرارة ونقيس درجة الحرارة وعندما تصل ١١٠ نرتدي القفازات والنظارات. ثم نقوم بإضافة مسحوق الكبريت مع التقليب بملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك نقوم بصب المكونات في قوالب الصابون مع وضعها في مكان بارد حتى تتجمد لمدة لا تقل عن ستة أسابيع بعد ذلك تصبح جاهزة للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق صابونة الكبريت على البشرة وهي كما يلي:-

نفرك الوجه جيداً بصابونة الكبريت ونبقي الرغوة على الوجه لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. بعد ذلك نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر برفق مع التكرار صباحا ومساءا حتى نحصل على نتيجة مبهرة. فهذه الصابونة تعمل على معالجة حب الشباب وترطيب البشرة وتفتيح البقع الداكنة.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

هناك عدة فوائد لزيت الزيتون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة. تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تساعد على تغذية البشرة وترطيبها. يساعد على تعقيم البشرة وتنظيفها بشكل عميق. الوقاية من الرؤوس السوداء ويعمل على تجديد خلايا البشرة. يخفف من التجاعيد وعلامات الشيخوخة وتقدم السن.

فوائد زيت جوز الهند للبشرة

هناك عدة فوائد لزيت جوز الهند على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-