ضاع عمرنا نسويها في الفرن.. بيتزا الطاسه في 5 دقائق فقط احلى طريقة هتعمليها ( جربيها ولن تندمي)

ضاع عمرنا نسويها في الفرن.. بيتزا الطاسه في 5 دقائق فقط ننشر اليوم طريقة عمل البيتزا في المقلاة من أفضل الطرق السريعة في عمل البيتزا والبيتزا من الأكلات التي نحبها جميعًا ولا نستغنى عنها أبدًا سواء عن شرائها جاهزة من المطاعم أو عملها في المنزل ويمكن عملها في المنزل في الطاسة بدلًا من الفرن وعنائه والوقت التي يستغرقه تشغيل الفرن ثم نضج الأطعمة به، وكانت طريقة عملها في الطاسة من أسرع الطرق فعليًا حيث أنها تنضج في عشر دقائق فقط لا غير.

بيتزا الطاسه في 5 دقائق فقط احلى طريقة هتعمليها

مكونات عمل البيتزا

كوب كبير ونص من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.

نصف ملعقة سكر أبيض.

كيس بيكنج باودر.

خميرة فورية.

ملح أبيض.

ربع كوب من زيت القلي.

ماء دافئ.

لحمة مفرومة.

فلفل رومي مقطع شرائح.

صلصة البيتزا وجبنة شيدر وزيتون أخضر.

جبنة موتزاريلا وميكس جبن.

خطوات التحضير:-

ضعي الخميرة الفورية والسكر الأبيض في وعاء بلاستيكي مناسب وكمية الماء إليهم وغطي الخليط لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك ضعي البيكنج باودر والملح والحليب والدقيق الأبيض والخميرة والزيت والماء واعجني الخليط جيدًا ثم غطيها لمدة دقائق حتى ترتاح ويصبح حجمها أكبر.

بعد أن تختمر العجينة قومي بتقطيعها إلى قطع دائرية ومتوسطة الحجم وافرديها على هيئة كرة مسطحة.

ضعي طاسة القلي (يُفضل أن تكون تيفال) بداخلها بعض من زيت القلي حتى يسخن ويقدح ثم ابدئي في وضع مكونات البيتزا على العجينة داخل الطاسة.

ضعي اللحمة المفرومة والزيتون الأخضر والفلفل الشرائح ثم غطيها لمدة عشر دقائق حتى تنضج تمامًا.

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