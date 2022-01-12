بدون ما تشرب زيت.. قلي البطاطس بطريقه صحية بنفس طعم الجاهزة قرمشة فظيعه

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بدون ما تشرب زيت.. قلي البطاطس بطريقه صحية قلي البطاطس من الأكلات التي تحبها الأطفال والكبار ويقوموا بتناولها مع الأكلات المختلفة منها البيتزا والكفتة وغيرها من الأكلات، فقد تتميز بالمذاق الجميل وقد يكون من السهل تحضيرها في المنزل ولكنها تسبب الإصابة بالكثير من الأمراض في حالة امتصاص الزيوت فيها أثناء القلي، ولهذا فقد نتعرف معا على طريقة تحضير البطاطس المقلية بالطريقة السليمة التي تكون خالية تماما من الزيوت الضارة التي تدخل الجسم وتسبب الإصابة بالأمراض المختلفة منها أمراض القلب وانسداد الشرايين التي تتواجد في الجسم.
بدون ما تشرب زيت قلي البطاطس بطريقه صحية
يمكن قلي البطاطس بدون أن تمتص كمية كبيرة من الزيوت، وهذا من خلال إضافة بعض المكونات في التحضير التي تساعد في انسداد المسام الموجودة بها بسهولة، وهذه المكونات هي:
- كيلو من البطاطس.
- كوب من الخل الأبيض.
- ملعقتين ملح.
- عصير ليمون.
- كوب زيت.
- مقلاه عميقة.
- نشا.
- دقيق.
- فلفل أسود.
طريقة تحضير البطاطس المقلية
يتم تحضير البطاطس المختلفة من خلال وضعها في كمية من الماء الدافي بعد تنظيفها وتقشيرها حتى يتم التخلص من الأتربة التي تتواجد فيها، ويتم تقطيعها إلى أصابع أو حلقات ومن ثم وضعها في الماء مع إضافة الخل والملح وعصير الليمون لمدة ساعة على الأقل، والقيام بالخطوات التالية:
- أولا يتم تصفيتها من الماء تماما، ومن ثم وضعها في ملعقتين من الدقيق والنشا وتقلب المكونات حتى تنغمس فيها تماما.
- وبعدها يتم تسخين الزيت في المقلاه ومن ثم تركه حتى تغلي تماما ويتم إضافة البطاطس بها.
- ويتم تركها دقيقتين وبعدها تقلب حتى تأخذ اللون الذهبي من جمي الجوانب، وبعدها يتم ازالتها من الزيت على ورقة من المنديل.
- وبعدها يتم رش رشة ملح ورشة فلفل أسود على البطاطس وهي ساخنة حتى تمتصها وتصبح ذات مذاق جميل.
- فالخل والماء الدافي يعمل على جعل مسام البطاطس منكمشة ولا تمتص الزيوت التي تسبب ضرر على صحة الإنسان.
- وهذه الوسيلة تتبعها الكثير من السيدات في المنزل حتى تحصل على بطاطس مقلية بشكل صحي وخالية تماما من الزيوت الضارة.
- والليمون يعمل على جعل البطاطس بها رائحة الليمون الجميل والمميز
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