بدون ما تشرب زيت.. قلي البطاطس بطريقه صحية بنفس طعم الجاهزة قرمشة فظيعه

بدون ما تشرب زيت.. قلي البطاطس بطريقه صحية قلي البطاطس من الأكلات التي تحبها الأطفال والكبار ويقوموا بتناولها مع الأكلات المختلفة منها البيتزا والكفتة وغيرها من الأكلات، فقد تتميز بالمذاق الجميل وقد يكون من السهل تحضيرها في المنزل ولكنها تسبب الإصابة بالكثير من الأمراض في حالة امتصاص الزيوت فيها أثناء القلي، ولهذا فقد نتعرف معا على طريقة تحضير البطاطس المقلية بالطريقة السليمة التي تكون خالية تماما من الزيوت الضارة التي تدخل الجسم وتسبب الإصابة بالأمراض المختلفة منها أمراض القلب وانسداد الشرايين التي تتواجد في الجسم.

بدون ما تشرب زيت قلي البطاطس بطريقه صحية

يمكن قلي البطاطس بدون أن تمتص كمية كبيرة من الزيوت، وهذا من خلال إضافة بعض المكونات في التحضير التي تساعد في انسداد المسام الموجودة بها بسهولة، وهذه المكونات هي:

كيلو من البطاطس.

كوب من الخل الأبيض.

ملعقتين ملح.

عصير ليمون.

كوب زيت.

مقلاه عميقة.

نشا.

دقيق.

فلفل أسود.

طريقة تحضير البطاطس المقلية

يتم تحضير البطاطس المختلفة من خلال وضعها في كمية من الماء الدافي بعد تنظيفها وتقشيرها حتى يتم التخلص من الأتربة التي تتواجد فيها، ويتم تقطيعها إلى أصابع أو حلقات ومن ثم وضعها في الماء مع إضافة الخل والملح وعصير الليمون لمدة ساعة على الأقل، والقيام بالخطوات التالية: