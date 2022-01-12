فكرة عبقرية لسلق الكرنب بسرعه الصاروخ في 10 دقائق فقط هتسلقي أكبر كمية بدون تعب

فكرة عبقرية لسلق الكرنب بسرعه الصاروخ في 10 دقائق إلى كل امرأة وربة منزل طريقة سلق الكرنب بدون ماء، وهذه الطريقة من الطرق المميزة والمفيدة وكذلك الأكثر إنجازًا بالنسبة لكل ربة منزل، فسلق الكرنب داخل الماء قد يحدث أحيانًا أن يفسد عند تركه مدة طويلة داخل الماء ويصبح غير جيد للطبخ وللحشو وأحيانًا لا تعرف متى يجب رفعه من الماء لحشوه ومتى يجب تركه فكانت طريقتنا اليوم هي الطريقة المثلى وخاصة في الوقت الحالي حيث يكون الطلب على محشي الكرنب كبير لأننا في فصل الشتاء والبرد وهو من الأطعمة التي تعطينا دفء كبير.

فكرة عبقرية لسلق الكرنب بسرعه الصاروخ في 10 دقائق

قومي بإحضار الكرنب التي تريدين عمله محشي ثم قومي بقطع رأسه الصلبة باستخدام سكين حادة.

وضعي الكرنبة الكاملة داخل وعاء كبير يناسب حجمها.

بعد ذلك ضعي ورق المناديل على السطح الخارجي للكرنب ولكن يجب أن تكون المناديل مبللة قليلًا بالماء.

ثم أدخليها في داخل كيس من النايلون.

ثم ضعي الكرنبة المغطاة بالمناديل داخل الكيس النايلون وأدخليها داخل الميكروويف واتركيها حتى عشر دقائق (اضبطي تايمر المايكروويف على الوقت المناسب بحسب حجم الكرنبة).

بعد مرور الدقائق قومي بإخراج الكرنبة من الميكروويف وأزيلي الكيس من عليها ثم المناديل وبذلك تصبح الكرنبة قد تم سلقها تمامًا.

قطعيها بالسكين إلى قطع مناسبة لعمل الكرنب وستجدين أنها أصبحت مسلوقة و طرية ومناسبة للحشو واللف.

طريقة وخطوات سلق الكرنب وتقطيعه

أما بالنسبة إلى طريقة سلق الكرنب بغمره داخل الماء الساخن فتتمثل في الخطوات التالية:-