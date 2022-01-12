حيرانه تعمل أية لأولادك... تعالى هقولك أسهل طريقة لعمل فطيرة الطاسة الحلو والحادق بدون فرن وبدون فرد

عمل فطيرة الطاسة، فطيرة الطاسة اللذيذة من الفطائر السريعة والشهية التي يمكن إعدادها بدون فرن بواسطة مكونات متاحة ويمكن عمل فطيرة الطاسة بأكثر من شكل وحشوات مختلفة، حيث يمكن إعدادها كشكل من أشكال الفطائر الحلوة بالسكر أو الشوكولاتة أو الفواكه أو الكرامل كما يمكن إعدادها كوجبة طعام بحشوات مختلفة مثل الجبنة والفلفل أو اللحم أو الدجاج وسوف نوضح طريقة عمل فطيرة الطاسة اللذيذة.

أسهل طريقة لعمل فطيرة الطاسة الحلو والحادق

يمكن إعداد فطيرة الطاسة اللذيذة بعجينة واحدة ثم نقوم بتقسيم العجينة وحشوها بأكثر من حشو للحصول على أنواع متعددة من فطائر الطاسة.

مكونات عمل فطيرة الطاسة

3 أكواب من الدقيق المنخول.

ملعقة من البيكنج باودر.

3 ملاعق من الحليب البودر.

رشة ملح.

ملعقة خميرة.

ملعقة من السكر.

½ كوب من الزبادي.

⅓ كوب من زيت الذرة.

كوب ماء دافئ.

مكونات حشوة الجبنة والفلفل

½ كوب جبنه فيتا.

و½ كوب من الجبن الرومي.

½ كوب جبن كريمي.

و½ كوب من الفلفل الألوان المقطع.

½ كوب من البقدونس المفروم.

مكونات حشو فطائر الشوكلاتة

ملعقة كاكاو.

وملعقة سكر بودرة.

ملعقة زبدة مذابة.

½ كوب حليب.

ملعقة فانيليا سائلة.

خطوات تحضير فطيرة الطاسة

نحضر وعاء مناسب للعجن ونضع به المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر والحليب البودر والسكر والملح والخميرة ونخلطهم جميعا معا.

نبدأ بإضافة الزيت والزبادي إلى الخليط السابق ونقلب جيدا.

نضيف الماء الدافئ تدريجيا مع التقليب والعجن جيدا باليد لمدة ربع ساعة للحصول على عجينة ناجحة.

نغطي العجينة ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر.

تحضير حشوة الجبنة والفلفل

نحضر وعاء مناسب ونضع به جميع أنواع الجبن ثم نضيف إليها الفلفل الألوان والبقدونس ونقلب الجميع جيدا للحشو.

تحضير حشوة الشوكولاتة

نحضر وعاء مناسب ونضع به جميع مكونات الحشوة ونقلب الجميع على النار الهادئة حتى الوصول إلى قوام ثقيل.

الخطوات النهائية لتحضير فطيرة الطاسة